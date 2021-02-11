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竹山幸福巴士變迷你 春節起改以小巴營運

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影

南投縣竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，春節起不但改以小巴方式來接送民眾，發車地點及班次也有調整，首發起點從竹山沙東宮鄭成功廟前發車前往台鐵林內站，每周五下午4點30分、周六日為4點50發車，接送返鄉民眾，同時期望透過增班填補連假期間公路客運班次之不足。

竹山鎮公所指出，竹山對外大眾交通不便，客運業者也以成本考量，不願增開固定路線班車，造成旅外鎮民返鄉不方便，不得開辦竹山幸福巴士，每周五、六、日，都發車往來竹山至雲林林內站，今年多增設一個站，從竹山沙東宮鄭成功廟前開始，沿途候車處有延平農會辦事處、延和國中（全家便利商店前）、前山路、竹山遊客中心、中崎及終點林內火車站

鎮長陳東睦表示，在經費及搭乘人數的考量下，今年起由原本的中巴改為以小巴繼續為民眾服務，取名為竹山幸福巴士（竹山-林內火車站），就是希望年輕學子於假期返鄉時，能夠沒有負擔的回到家鄉，提醒大家都能多多利用及搭乘。

由中巴改成小巴後，今年農曆春節也有稍微調整班次，連假期間原本周五、六、日營運，改為2月16日發車，另為配合整年度的假期，預定增開班次日期有3月1日、4月5日、6月14日、9月20及21日、10月11日等，歡迎鎮民千萬不要錯過了，另為配合國內公路運輸防疫政策，請乘車民眾記得配戴口罩上車、車上請勿飲食及大聲喧嘩。

竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，今年起改以小巴方式來接送民眾。記者黑中亮／攝影
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巴士 火車站 連假

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