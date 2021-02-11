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美如白雪！ 彰化虎山岩李花提早開 農曆春節開到最美

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉虎山岩風景區李花在過年期間盛開。記者林敬家／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩風景區李花在過年期間盛開。記者林敬家／攝影

彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花今年才剛盛開完，李花在農曆過年接續登場，目前枝頭白皚皚，就像鋪上白雪，今年花期提早約1周，預計到農曆初6左右將大開，過年期間勢必再吸引各地遊客前來賞花。

花壇鄉三級古蹟虎山岩欣賞李花的景點，包括虎山岩寺廟後山及虎山岩展示館後方的虎山園，是花壇鄉公所提供500棵李花樹苗種植在虎山岩週邊，及原有廟方種植的80棵，加上福德巷也有零星種植，遊客將車開進虎山岩停車場，山坡鋪上如白雪覆蓋的大片李花。

彰化縣議員李成濟說，李花適合在地生長，每年都開得很漂亮，李花和梅花雖都是白色的花朵，但梅花單朵，李花成串看起來茂密，拍照起來的效果更好，以往都在國歷2月15日開花，今年提早開且是分批陸續開，先前有寒流蓄積能量，預計會開得格外漂亮。

彰化縣花壇鄉虎山岩風景區李花已陸續開花，預計農曆初5左右大開。記者林敬家／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩風景區李花已陸續開花，預計農曆初5左右大開。記者林敬家／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩風景區李花今年提早開花。記者林敬家／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩風景區李花今年提早開花。記者林敬家／攝影
李花成串，遠看一片白皚皚。記者林敬家／攝影
李花成串，遠看一片白皚皚。記者林敬家／攝影

梅花 寒流

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