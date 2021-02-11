美如白雪！ 彰化虎山岩李花提早開 農曆春節開到最美

彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花今年才剛盛開完，李花在農曆過年接續登場，目前枝頭白皚皚，就像鋪上白雪，今年花期提早約1周，預計到農曆初6左右將大開，過年期間勢必再吸引各地遊客前來賞花。

花壇鄉三級古蹟虎山岩欣賞李花的景點，包括虎山岩寺廟後山及虎山岩展示館後方的虎山園，是花壇鄉公所提供500棵李花樹苗種植在虎山岩週邊，及原有廟方種植的80棵，加上福德巷也有零星種植，遊客將車開進虎山岩停車場，山坡鋪上如白雪覆蓋的大片李花。