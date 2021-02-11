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彰縣府紅包除夕夜線上開搶 13宮廟代發縣長祈福紅包
往年在農曆春節期間，彰化縣長王惠美都會走訪宮廟祈福參拜，向民眾賀歲拜年，發送福袋紅包，今年受到新冠肺炎疫情影響，縣府配合防疫措施，將委由參與「媽祖祈福文化節」的13間宮廟代表縣長分送福袋紅包，數量有限，送完為止。
縣府指出，除了到13間宫廟可以拿到實體福袋紅包外，今年除夕夜縣府團隊也運用行動支付科技，將線上發放5萬個「牛轉新運」福袋紅包，民眾不用排隊領取，參加對象並未侷限彰化縣民，每人（每個身分證號）限領一份，全國民眾都可參加，只要在家裡動一動手指，就有可能幸運獲得。
彰化縣政府準備的開運紅包有1元、2元、88元，最高888元，民眾加入「彰化縣政府」(@changhua)官方LINE好友，並註冊LINE Pay Money，除夕晚上9點準時按下「點我領取」就可搶紅包、添好運。彰縣府預估截至目前已吸引上萬人加入彰化縣政府官方LINE成為新好友。
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