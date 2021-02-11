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影／走過七星平安橋 南投草屯陳府將軍廟上午點燈
陳府將軍廟是草屯鎮重要信仰中心，也是南投縣重要的宗教寺廟，廟方為去年受疫情所苦，特別設立七星平安橋，上午在大法師法力點燈開燈下，廟方祝願大家將不好的過去都拋棄，走過平安橋，新的一年充滿法喜及平安。
草屯鎮陳府將軍廟主祀開漳聖王，是位於南投縣草屯鎮南埔里中潭公路旁的寺廟，今年舉辦一年一度辛丑年七星平安橋安座開燈活動；廟方表示，過七星平安橋故名思義就是求平安、每逢宮廟有節慶就會辦平安法會、請魯班公造橋、在請三壇恩主化橋變木板橋，關懷地方，照顧鄉里，讓信徒過過七星平安橋。
民政處長吳燕玲指出，南投縣內不只好山好水，各宗教寺廟亦居全國之冠，迄今登記有案的寺廟多達479座，每座寺廟各具特色，同時印證過去數百年來，南投各地先民的一頁移民史，也充分展現宗教文化特色。
吳燕玲說，春節期間各地廟宇是信眾上春祈福的必去景點，勢必成為人潮群聚的熱點，呼籲民眾前往各地寺廟時，不但要保持安全距離，同時要準備好口罩，並配合中央疫情指揮中心要求，採取實體制、量體溫及酒精消毒等防疫措施。
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