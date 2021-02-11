年節惜食好福報 台中環保局籲：生熟廚餘分類回收

今天就是農曆年節開始，民眾歡慶過年享受美食，台中市環保局表示，所產生的廚餘將額外衍生去化問題，為降低廚餘所造成的環境負荷，呼籲民眾響應惜食減量，減少廚餘產生，降低食物浪費的情形，從源頭減量做起，如有廚餘也請配合將生熟廚餘妥善分類回收，交由環保局清潔隊回收，讓廚餘回收有效再利用。

環保局表示，食物浪費可放大到整個食物供應鏈，從源頭生產、儲存包裝、加工運輸、販售批發，最後餐廳和家戶餐桌，每個環節皆有食物被浪費情形發生，呼籲民眾響應「惜食減量」的觀念及作為，如有廚餘產生，請配合市府政策，將生熟廚餘妥善分類回收，交由環保局清潔隊回收。

環保局說，「熟廚餘」可交付養豬業者做為飼料，「生廚餘」送至外埔綠能生態園區厭氧醱酵再利用於發電，並回饋於民。

台中外埔綠能生態園區廚餘厭氧發電，去年6月15日起售電，統計去年6月15日至12月31日發電約73萬度電，平均每日發電量約5500度電，售電收入每日約3萬元。

台中市民朱小姐表示，平時三餐都自己烹煮，會依照食量酌量準備食材，並盡可能將食物吃完。今年過年因為疫情關係選擇在家圍爐，食材除自己準備外，也外帶適量年菜，並自備環保餐盒及提袋，以實際行動響應環保，她也盡力配合環保局大力推動生熟廚餘分類回收觀念，一起為垃圾減量與環保努力。

環保局提醒，過年用餐請遵守惜食三原則，包括按量點菜不浪費、均衡飲食不擇食、惜糧惜食少廚餘，並響應「吃光、打包，我惜食」觀念，一起惜食減量，吃多少煮多少，將生熟廚餘妥善分類回收，如對於廚餘回收有疑問，可至台中市資源回收網： http://recycle.epb.taichung.gov.tw/ 查詢，或撥打資源回收專線：（04）22294025。