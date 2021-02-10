台中水庫見底 小年夜無水可用豐原神岡居民叫苦連天

水情吃緊，台中市豐原丶神岡地區夜間減壓，白天則減供，但部分大型社區居民說，連日來供水很不穩定，洗澡可能突然停水，更別提過年前根本無法大掃除。過年碰到缺水，當地居民憂心整個春節假期無水可用。

豐原區社皮里長涂力旋今天下午趕緊請自來水公司支援水車，不過有的社區住戶用量大，即使水車急送，一下子就沒水了。

豐原鄰近神岡地區從下午4點半就開始停水，自來水公司官網說晚上11點恢復供水，但不少社區直到深夜水還沒有來。

涂力旋說，這陣子因水情吃緊，因此自來水公司實施夜間減壓，加上大家都在進行歲末大掃除，加上返家過節的人增多，使得用水量劇增，里內大型社區大樓發生無水可用，居民急跳腳。

他連日不斷接獲里民通報停水，今天下午拜託自來水公司以水車協助民眾用水，水公司人員也放棄休假趕緊開水車補充，但是無法滿足需求。

豐原的居民表示，第一次過年缺水如此嚴重，不要說無法大掃除，連洗澡都怕突然停水。市府在過年前提到民生用水不會缺，居民沒有儲水，應變不及。