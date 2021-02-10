快訊

你有獲財神青睞嗎？5.5億大樂透、春節大紅包獎號出爐

八卦山體育休閒園區兒童遊戲場更新啟用 春節好去處

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣八卦山體育休閒園區兒童遊戲場由彰化縣政府斥資160萬元更新，已驗收完成，民眾可趁年假帶著小朋友到戶外遊戲場伸展筋骨。圖／彰化縣政府提供
彰化縣八卦山體育休閒園區兒童遊戲場由彰化縣政府斥資160萬元更新，已驗收完成，民眾可趁年假帶著小朋友到戶外遊戲場伸展筋骨。圖／彰化縣政府提供

彰化縣八卦山體育休閒園區兒童遊戲場由彰化縣政府斥資160萬元更新，並已驗收完成，民眾可趁年假帶著小朋友到戶外遊戲場伸展筋骨，享受親子時光。

八卦山兒童遊戲場遊具及安全地墊因老舊，為提供孩童安全的遊戲場域，縣府辦理兒童遊戲場及安全地墊更新，新設計採用充滿生命力的大自然及神秘的外太空為設計元素，中間為體能訓練遊具。

新遊具包含三組滑梯、四組體能訓練設施、三組攀爬設施，色彩豐富、型態多元，使常見的遊戲設施賦予全新感受，已經CNS檢驗通過，讓八卦山又多了一處遊玩打卡景點。

延伸閱讀

過年這群人堅守崗位 醫院照常門診守護大家健康

春節「血拼」新選擇 桃機免稅店推管制區外特賣

宜蘭太平山觀雲棧道 春節賞雲海絕佳去處

宜蘭各觀光工廠春節送好康抽大獎 安永心還有特技表演

相關新聞

新春年假登場 彰化員林年貨大街出現採買人潮

今天是春假連假第一天，彰化員林年貨大街出現採買人潮，民眾上街選購乾貨，以及過年需購買的日常用品。以服飾為主的光明街商圈掛...

菜價大跌！彰化這採高麗菜一粒30元 中低收不用錢

高麗菜年前批發價跌到每公斤10元以下，不過在市場上一大顆仍可賣上40、50元，芳苑菜農洪寶評大年初一到初五開放菜園讓親子...

千人居家檢疫無法圍爐 盧秀燕影片感謝並贈防疫物資包

今天是小年夜，台中市約有1000人還在居家檢疫，趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。台中市長盧秀燕昨晚錄製影片，感謝居家檢疫民...

300份公益年菜出自各飯店大廚 魚池鄉除夕送達弱勢戶

大飯店的年菜，不是每個家庭都吃得起！邁入第10年頭的魚池鄉公益年菜，今年得到日月潭地區在地16家飯店業者響應，各自認養2...

分隔島綠美化 南投迎春添喜氣

南投縣政府為提升觀光形象，整頓南投市重要道路分隔島，取締隨手丟寶特瓶、便當盒、菸蒂，更在人行道、分隔島種上15萬棵草花，...

疫情緊繃小確幸 地方首長紅包加碼

疫情緊繃，今年新春活動減少，地方首長小紅包金額加碼，彰化縣政府首次增加888元紅包，員林市公所加贈5元小紅包，溪湖鎮公所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。