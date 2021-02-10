八卦山體育休閒園區兒童遊戲場更新啟用 春節好去處
彰化縣八卦山體育休閒園區兒童遊戲場由彰化縣政府斥資160萬元更新，並已驗收完成，民眾可趁年假帶著小朋友到戶外遊戲場伸展筋骨，享受親子時光。
八卦山兒童遊戲場遊具及安全地墊因老舊，為提供孩童安全的遊戲場域，縣府辦理兒童遊戲場及安全地墊更新，新設計採用充滿生命力的大自然及神秘的外太空為設計元素，中間為體能訓練遊具。
新遊具包含三組滑梯、四組體能訓練設施、三組攀爬設施，色彩豐富、型態多元，使常見的遊戲設施賦予全新感受，已經CNS檢驗通過，讓八卦山又多了一處遊玩打卡景點。
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