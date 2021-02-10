南投縣台16、台21線春節交管 集集警方祭5策略疏導
南投縣內有台16線及台21線兩條重要觀光道路，是國人出遊前往景點的必經之路，集集分局提前因應春節可能帶來的大量車潮，決定以疏通瓶頸、機動交整崗、指示牌引導、處理要快速、即時路況廣播，5個交通疏導策略，希望能有效紓解車流。
集集分局指出，台16線穿越集集鎮、水里鄉、車埕地區；台21線及台21甲線環繞魚池鄉及日月潭環潭公路等交通要道，另有集集綠色隧道、集集、車埕火車站、九族文化村、日月潭纜車站及向山遊客中心等知名景點，春節連續假日交通繁雜，加上草坪頭正值櫻花季，警方將全力發揮交通疏導作為。
分局長張澤銘指出，針對臨時車流壅塞狀況或突發性交通事故，將落實執行瓶頸立即疏通、機動交整崗、指示牌引導、處理要快速、即時路況廣播等五手段，由執勤員警依車流狀況，機動即時交整，並以「保持路口淨空」、「加強違停取締」，保持動線暢通。
而日月潭地區及伊達邵街區、水里鄉車埕地區，春節期間均為著名風景熱點，景點人、車驟增，勢必造成回堵，集集分局表示，將於2月12至16日，每日9至18時潭區禁止路邊停車，但開放台21線向山遊客中心往頭社方向四線道外側車道，開放車輛路邊停車，但隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車。
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