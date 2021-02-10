南投縣台16、台21線春節交管 集集警方祭5策略疏導

南投縣內有台16線及台21線兩條重要觀光道路，是國人出遊前往景點的必經之路，集集分局提前因應春節可能帶來的大量車潮，決定以疏通瓶頸、機動交整崗、指示牌引導、處理要快速、即時路況廣播，5個交通疏導策略，希望能有效紓解車流。

集集分局指出，台16線穿越集集鎮、水里鄉、車埕地區；台21線及台21甲線環繞魚池鄉及日月潭環潭公路等交通要道，另有集集綠色隧道、集集、車埕火車站、九族文化村、日月潭纜車站及向山遊客中心等知名景點，春節連續假日交通繁雜，加上草坪頭正值櫻花季，警方將全力發揮交通疏導作為。

分局長張澤銘指出，針對臨時車流壅塞狀況或突發性交通事故，將落實執行瓶頸立即疏通、機動交整崗、指示牌引導、處理要快速、即時路況廣播等五手段，由執勤員警依車流狀況，機動即時交整，並以「保持路口淨空」、「加強違停取締」，保持動線暢通。