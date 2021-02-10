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千人居家檢疫無法圍爐 盧秀燕影片感謝並贈防疫物資包

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市約有1000人在居家檢疫，趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。台中市長盧秀燕昨晚錄製影片感謝，並加碼送防疫物資包。圖／台中市政府提供
台中市約有1000人在居家檢疫，趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。台中市長盧秀燕昨晚錄製影片感謝，並加碼送防疫物資包。圖／台中市政府提供

今天是小年夜，台中市約有1000人還在居家檢疫，趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。台中市長盧秀燕昨晚錄製影片，感謝居家檢疫民眾為了自己、親友以及城市安全，遵守「一人一戶」防疫規定，並表示「你們絕對不孤單」。她也加碼發送春節限定防疫關護物資包給居家檢疫民眾，有市長牛年新春小紅包、情人節巧克力及春節應景食品福袋，盼他們感受外界的關懷與溫暖。

盧秀燕表示，目前正在居家檢疫的市民約有1000人，由於防疫規範，無法與家人團聚過年，外界都在幫忙加油、打氣。

她說，春節加碼的防疫關護物資包內除了溫度計、口罩、垃圾袋、泡麵及飲料等防疫用品與物資，由於今年春節適逢情人節，市府特別贈送巧克力，讓他們感受溫韾與甜蜜；而年節應景的新春小紅包與澎湃的食品福袋，更可感受年節喜氣。

盧秀燕除感謝居家檢疫者的配合，也謝謝有一群人，為了讓市民過好年，自己沒有辦法過年，像是警察、消防、醫護、教育人員，以及市府1999的話務人員，她致上最高的敬意，也祝福大家新的一年牛來運轉、一切順心。

居家檢疫 春節 盧秀燕

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