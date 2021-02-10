春遊更便捷 中市五權路、中康街、民生街開放通車

台中市政府建設局於農曆年前陸續開放五權路、潭子區民生街銜接至福貴路、西屯區中康街與北屯區同榮路、復興東一路(10M-400)、南興北一路及溪尾二橋通行。建設局長陳大田昨日視察五權路及民生街開通情形，盼提供返鄉、春遊的民眾更便捷、安全的通行環境。

陳大田表示，隨著台中鐵路高架化，建設局啟動5處地下道填平工程，1年內填平北屯區太原路、豐原區圓環北路及東區建成路等地下道；其中橫跨西南區的五權路地下道自去年9月底開工，原訂今年6月底完工，在施工團隊努力下，提前3個多月完工，昨日開放五權路主線及建國南北路通行。

此外，市府也同步將綠空廊道串聯至五權車站，大幅改善人本環境，並配合建置雨水下水道及人行道，優化市民生活環境。

陳大田說，潭子區民生街位於台鐵及台3線東側，原需經地下道穿越台鐵，鐵路高架化完成後，民生街往北可直達台3線，往南卻僅通行至民生街7號路口；為促進都市縫合，建設局爭取內政部營建署納入生活圈道路交通系統建設計畫編列經費，打通53公尺道路，去年8月底開工，昨日開放通行，讓民生街可連通台3線與福貴路兩條幹道，暢通區域交通，配合日前通車的福貴路銜接台3線中山路「校栗林橋」改建工程，居民不用再繞行。