300份公益年菜出自各飯店大廚 魚池鄉除夕送達弱勢戶
大飯店的年菜，不是每個家庭都吃得起！邁入第10年頭的魚池鄉公益年菜，今年得到日月潭地區在地16家飯店業者響應，各自認養20分年菜、五菜一場的固定菜色，讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者及村長提報的弱勢戶，得以同享暖暖的關懷，魚池鄉公所指出，年菜將於2月11日除夕當天中午，由鄉長率代表同仁兵分五路送達各關懷戶家庭。
鄉長劉啟帆表示，魚池公益年菜邁入第10年，今年響應公益年菜活動的16家飯店、餐廳業者，包括日月行館、雲品酒店、涵碧樓大飯店、日月潭大飯店、日月潭教師會館、映涵渡假飯店、力麗儷山林會館、經典大飯店、晶園休閒渡假村、馥麗溫泉大飯店、田螺屋土雞城、阿正師山林餐館、九族文化村、日月潭大淶閣、阿豐師餐廳、金井山泉農莊。
五菜一湯的幸福年菜，由各飯店餐業者分別進料烹調，菜單是客家小炒肉、蒲燒鰻米糕、梅干菜扣肉、樹子蒸鱸魚、香菇扒芥菜及陳年菜脯雞，交由鄉公所統一分配不具名，但都是專業大廚的手藝，烹煮贈送給300家弱勢代表戶。
劉啟帆並說，不但今年「愛你愛伊．幸福送乎你」公益年菜活動，在寒冬中送上一股暖流，未來也規劃每年都在響應活動的飯店、餐廳輪流辦理年菜發表，由各飯店主廚進行「主廚秀」，不僅有更多專業烹飪設備讓主廚大展身手，展示自家飯店、餐廳的招牌菜色，也宣傳鄉內餐飲旅宿業者的多元特色。
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