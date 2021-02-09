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台中年菜溫暖獨老提前送 增加送餐防疫規格

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
弘道基金會志工們提前到獨居長輩家，陪伴獨老圍爐，歲末送暖。圖／弘道提供
弘道基金會志工們提前到獨居長輩家，陪伴獨老圍爐，歲末送暖。圖／弘道提供

明天就是小年夜，各社福單位已陸續請社工把年菜送到獨居長輩的家。往年都在小年夜當天清晨現做餐點的老五老基金會，今年依舊在小年夜製作1000份年菜，不過往年三五成群志工送餐，會陪長輩寒暄，今年提高防疫，僅1人進長輩家中拜年送年菜，減少過多人群接觸的風險。

創世、華山、人安基金會第31年的「寒士吃飽 30尾牙」活動今年取消，全台動員約500人，85輛車分為222條路線，把年禮禮盒送到家，有簡易8項過年佳餚，另致贈一個500元應急紅包，希望全台2萬名弱勢朋友吃頓飽，平安過好年。

曉明社會福利基金會「曉明幸福年菜」已17年，今年因新冠肺炎疫情影響，取消招募外部志工，改由會內員工、志工送年菜，2月8日陸續將300份年菜及物資送至每戶家庭手中。

曉明基金會今年年菜選購上考量到不同飲食者的需求，準備葷、素2種，基金會也一併贈送募集的水果、餅乾、飲料、麵條、罐頭、肥皂、牙膏、水壺、圍巾等生活用品等隨同年菜一同送到長輩手中，帶給長輩及弱勢個案一個溫暖的春節。

弘道「寒冬助老、刻不容緩」獨居弱勢長輩第12年，北從宜蘭縣，南至屏東縣，提供全台灣1萬多位長輩助老服務，今年在台中地區發送193份年菜，為了讓長輩們方便保存到除夕夜食用，特地用心挑選可冷凍再加熱的年菜，菜色有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮、炒米粉、菜頭粿、蒜頭排骨湯及香菇竹笙雞。

弘道今年還有「個人式年菜」5菜2湯提前送給獨居長輩，以冷凍包裝方式，方便長輩保存到除夕享用。

「曉明幸福年菜」已逾17年，今年志工們提前送暖，選購也很貼心，考量到不同飲食者的需求，準備葷、素二種。圖／曉明基金會提供
「曉明幸福年菜」已逾17年，今年志工們提前送暖，選購也很貼心，考量到不同飲食者的需求，準備葷、素二種。圖／曉明基金會提供
弘道基金會今年推「個人式年菜」五菜兩湯，有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮等，提前送給獨居長輩，方便他們保存到除夕享用。圖／弘道提供
弘道基金會今年推「個人式年菜」五菜兩湯，有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮等，提前送給獨居長輩，方便他們保存到除夕享用。圖／弘道提供
弘道基金會今年推「個人式年菜」五菜兩湯，有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮等，提前送給獨居長輩，方便他們保存到除夕享用。圖／弘道提供
弘道基金會今年推「個人式年菜」五菜兩湯，有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮等，提前送給獨居長輩，方便他們保存到除夕享用。圖／弘道提供

年菜 獨居 新冠肺炎

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