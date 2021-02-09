防疫！避免過年爆量人潮 鹿港天后宮推MOD線上點燈

農曆春節假期來臨，但國際新冠肺炎疫情尚未趨緩，彰化鹿港天后宮為避免過多民眾群聚到廟裡，今年首度與多媒體內容傳輸平台合作，讓各地民眾可以直接利用平台線上點燈，直接透過帳單即可付費。

鹿港天后宮至今已超過400餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟，每年過年湧進信眾來參拜，鹿港天后宮今年首度與中華MOD合作，推出「鹿港天后宮專區」，用戶在家用遙控器操作點燈服務，就如同現場點燈，遵循傳統習俗在鹿港天后宮廟內各廳室舉行正式儀式，廟方將於收到資料後15天內完成安奉作業，並寄送通知函與贈品。

鹿港天后宮總幹事劉家汶說，透過平台可以免出門、一鍵完成線上點燈服務，祈福燈種有安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿等，天后宮推出的特製媽祖醫療級口罩也可以在MOD平台直接購買，用戶今年不再需要到廟中人擠人，也能讓新的一年安心無虞。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為科技防疫國家隊一分子，為了讓民眾在防疫期間可以安心祈福，推出MOD線上點燈，除了在家祈福外，MOD還有線上學習功能，透過數位平台可讓學子在家安心學習。