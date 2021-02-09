竹山秀傳關懷南投弱勢家庭 備500關懷物質進偏鄉

歲末年終時，仍有不少弱勢家庭，因不具社會福利救助的身分，使得生活更顯困難，南投竹山秀傳醫院「牛耕福田、喜結善緣」活動，上午準備500份關懷物資，計畫分送給竹山、鹿谷、水里、集集、信義等5鄉鎮的弱勢戶，陪伴受關懷家庭一起歡度溫馨新年。

院長謝輝龍表示，竹秀醫院為南投縣濁水溪沿線鄉鎮的主要地區醫院，多年來，透過遠距照護服務據點，進入社區提供健康照護服務，同時配合政府長照政策，在偏鄉村落規劃設置長照及失智關懷據點，透過個管師深入社區家訪探視服務，發現有不少社會邊緣家庭，不但處於經濟弱勢，更不具社會福利救助的身分。

上午邀請竹山鎮50戶弱勢家庭參加冬令關懷活動，將物資分贈給受邀家庭，謝輝龍並說，今年冬令關懷活動，將關懷物資發送給弱勢家庭，特別選擇竹山鎮等5鄉鎮共500戶，由院方準備購物禮券、日常生活用品等關懷物資，過年前後陸續分送給有實質需求的家庭，透過實質行動來關懷弱勢，藉此關懷分享農曆春節前夕，為社會邊緣戶帶來溫馨歡樂的氣息。