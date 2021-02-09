快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹山秀傳關懷南投弱勢家庭 備500關懷物質進偏鄉

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

歲末年終時，仍有不少弱勢家庭，因不具社會福利救助的身分，使得生活更顯困難，南投竹山秀傳醫院「牛耕福田、喜結善緣」活動，上午準備500份關懷物資，計畫分送給竹山、鹿谷、水里、集集、信義等5鄉鎮的弱勢戶，陪伴受關懷家庭一起歡度溫馨新年。

院長謝輝龍表示，竹秀醫院為南投縣濁水溪沿線鄉鎮的主要地區醫院，多年來，透過遠距照護服務據點，進入社區提供健康照護服務，同時配合政府長照政策，在偏鄉村落規劃設置長照及失智關懷據點，透過個管師深入社區家訪探視服務，發現有不少社會邊緣家庭，不但處於經濟弱勢，更不具社會福利救助的身分。

上午邀請竹山鎮50戶弱勢家庭參加冬令關懷活動，將物資分贈給受邀家庭，謝輝龍並說，今年冬令關懷活動，將關懷物資發送給弱勢家庭，特別選擇竹山鎮等5鄉鎮共500戶，由院方準備購物禮券、日常生活用品等關懷物資，過年前後陸續分送給有實質需求的家庭，透過實質行動來關懷弱勢，藉此關懷分享農曆春節前夕，為社會邊緣戶帶來溫馨歡樂的氣息。

竹山秀傳指出，考量今年新冠肺炎疫情依然嚴峻，不但開設春節類流感門診，並為避免大量人潮群聚活動，原定過年前舉辦的全院尾牙餐會、新春揮毫等醫院大型活動均決定取消，以配合落實防疫政策，為慰勞醫護人員整年辛勞付出，讓各醫療單位各自舉辦年終外也特別編列經費投入社會關懷行動，讓今年改變方式的尾牙活動更有意義。

竹山秀傳醫院上午準備500份關懷物資，分送給竹山、鹿谷、水里、集集、信義等5鄉鎮的弱勢戶。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院上午準備500份關懷物資，分送給竹山、鹿谷、水里、集集、信義等5鄉鎮的弱勢戶。記者黑中亮／攝影

弱勢家庭 長照 春節

延伸閱讀

賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

台中市弱勢母子家中沒水沒廁所 警民合力打掃裝馬桶

爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍

南投竹山鎮外埔橋淹水影響行車安全 春節過後改建拓寬

相關新聞

防疫！避免過年爆量人潮 鹿港天后宮推MOD線上點燈

農曆春節假期來臨，但國際新冠肺炎疫情尚未趨緩，彰化鹿港天后宮為避免過多民眾群聚到廟裡，今年首度與多媒體內容傳輸平台合作，...

疫情下台中旅遊夯 盧讚城市行銷成功

台中受惠疫情下國內觀光大爆發，台中成為去年觀光人數最多的城市。市長盧秀燕9日在市政會議指出，受惠於疫情，交通部評比去年國內前來台中觀光人數全國第一，達4300萬人次到台中觀光。此外去年台中市公司登記家

竹山秀傳關懷南投弱勢家庭 備500關懷物質進偏鄉

歲末年終時，仍有不少弱勢家庭，因不具社會福利救助的身分，使得生活更顯困難，南投竹山秀傳醫院「牛耕福田、喜結善緣」活動，上...

中台灣小粉牛提燈戴口罩 奶瓶當提把萌翻了！

台中市政府觀旅局今天市政會議公布「2021元宵節慶小提燈–台中行大運」以桃紅色為基底，搭配吉祥元素金色牛角、鈴鐺、錢幣，...

台中萬和宮配合防疫人流管制、小提燈大年初一發放

台中市萬和宮配合防疫，農曆春節期間，採取多項防疫措施。萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮配合防疫實施人流管制，均由龍門進，虎門...

日商川崎過年後提中捷分析報告 能否通車關鍵在2月底

中捷公司董事長林志盈今表示，捷運目前18列電車完成新軸心更換，且在主線上各跑300公里，今天會完成500公里測試，如順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。