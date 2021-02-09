疫情下台中旅遊夯 盧讚城市行銷成功

台中受惠疫情下國內觀光大爆發，台中成為去年觀光人數最多的城市。市長盧秀燕9日在市政會議指出，受惠於疫情，交通部評比去年國內前來台中觀光人數全國第一，達4300萬人次到台中觀光。此外去年台中市公司登記家數新增3982家，商業登記新增3813家；商業投資金額8.5億元，三項指標獲台灣第一。

9日是盧秀燕春節前主持的最後一次市政會議，並由新聞局長黃國瑋進行「影視台中，動漫之都」產業發展專案報告。在市府提出的拍片取景補助、住宿補助、影視場地補助等鼓勵措施，以及新聞局進行協拍下，前來台中拍片的劇組也都大放異彩；接受補助者，在金馬獎入圍26項，最後獲8項金馬獎。

包括電影「我心我行」、電視劇「她們創業的那些鳥事」、「誰在妳身邊」、「未來媽媽」、「粉紅色時光」等。因各電劇組到台中拍片，有的電視劇一拍3個月，會帶來住宿、消費與城市行銷效應。另外部分電影、電視劇將進駐中台灣影視基地進行拍攝。新聞局也推動專業師資與朝陽科大、亞大進行產學教學合作。

盧秀燕特別感謝新聞局；局內預算少，人也不多，但要負責的活動很多，尤其在行銷台中上。她自己是媒體出身，所以對於影視與動漫特別重視，給予新聞局很大的重負（loading）。由於去年全面防疫，國外旅遊無法進來，國內旅遊大爆發，經交通部統計，台中市是全國外縣市流入觀光人數最多的地方。

春節前最後一次市政會議，她感謝包括新聞局、觀光旅遊局、經發局帶動的城市行銷與商業經濟的提升；尤其去年台中成為米其林城市，許多餐廳獲米其林評比，也帶動民眾前來消費。且台中在防疫與食安上相較其他縣市更加安全；這也是各局處共同努力成果，才能帶動外縣市民眾安心到台中觀光消費。

台中成為疫情下的國內觀光重點城市，引起大型旅行業的重視。雄獅集團雄保旅遊董事長戴啟珩日前與觀光旅遊局簽訂合作備忘錄，將以深耕台中觀光旅遊、發展成觀光區域中心、及深化在地（台中）經營，推動未來包括深度文化、餐飲等高層次旅遊規劃。

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