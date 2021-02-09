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中警農曆年前護鈔300萬 原來是家扶發紅包給員工

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第五警分局四平所在4日接獲護鈔任務，替家扶基金會護送300萬的現金，要在農曆年前發紅包給員工。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局四平所在4日接獲護鈔任務，替家扶基金會護送300萬的現金，要在農曆年前發紅包給員工。圖／第五警分局提供

台中市第五警分局四平所在4日時，在轄區北屯福德寺設立機動派出所時，正巧接獲台灣兒童暨家庭扶助基金會申請護鈔服務，警方到場時，發現金額達300萬元，家扶基金會透露，領出現金的理由是希望過年前讓員工實際將紅包拿在手上，荷包滿滿的過新年，第五警分局也以謹慎、小心態度，成功執行護鈔任務。

台中市第五警分局四平所表示，4日時與地方廟宇松竹福德寺，發放愛心物資給地方弱勢族群，希望幫助需要的民眾過好年，另外也在福德寺設置機動派出所，主動接觸民眾，實施預防犯罪、交通安全等，並及時提供諮詢等服務，拉近警民距離。

四平所表示，設置機動派出所期間，恰好接獲台灣兒童暨家庭扶助基金會的申請護鈔任務，家扶基金會主任劉慧萍透露，希望將準備好3百萬元紅包，發放給中部家扶中心的員工，慰勞辛苦一整年的社工師。

任務由四平所巡佐潘亦倫、警員廖悅安接派，從北屯區國泰世華銀行出發送往台中市西區的家扶中心，30分鐘的路途，警方一路上戒護車輛，最後安全抵達。

第五警分局表示，家庭扶助基金會自1987年來積極從事兒少保護工作，迄今已達30多年之久，與警方一直有著深刻的連結，每當社會上出現脆弱風險家庭以及家暴兒虐案件，警察雖總是站在第一線，但背後默默付出的是家扶基金會社工，因此接獲護鈔勤務的員警也很樂意接下這重要的任務。

第五警分局長林沐弘表示，機動派出所設置目的是為了提高見警率，常設至於轄區內風景區、人潮眾多、易生治安、交通事故等處，以方便民眾隨時報案、諮詢與警察業務有關等業務，舉凡如何申請良民證、交通事件怎麼處理、刑事案件報案、協助護鈔及舉家外出等服務，民眾都可向其洽詢並請求協助。

台中市 家扶基金會 警察

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