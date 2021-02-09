過年前偷得半日閒 彰化一群美魔女歡唱牛仔很忙紓壓

春節前夕，彰化縣一群「美魔女」脫下圍裙，今天穿上牛仔裝，在百忙家事中抽身到二林鎮「發呆亭」高唱「牛仔很忙」，姐妹提前歡度屬於自己的春節。

歌唱老師楊蕙絜成立水噹噹歌藝學院，在台中縣市、彰化縣、雲林縣教學長達約16年，多名學員學有精專成為專業歌手，但有更多學員「唱興趣的」，到發呆亭唱歌的女學員每周周二到和美鎮農會學唱歌，一連學習4年，越唱越趣味。

布置發呆亭並開放好友聚會使用的退休警官洪舜進，去年春節前邀請水噹噹歌藝學院「姐姐妹妹」歡唱，今年同樣歡聚，但27名女學員戴口罩唱「牛仔很忙」，歌聲依然嘹亮。

楊蕙絜說，春節前是家庭婦女最忙碌的時候，有些婦女為了準備年菜、掃除工作分配等瑣事而情緒低落、緊張焦慮或憂鬱，此時若有好姐妹互相打氣，抽空出門唱歌1至2小時，有助改善情緒，調整心情重新面對春節瑣事。