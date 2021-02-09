盧秀燕小紅包受歡迎 內有10元最大方

民進黨台中市黨部主委、議員李天生今天表示，小紅包是政治人物「行春」伴手禮，從中央到地方各級政治人物紛紛發送紅包，既向民眾賀年，同時打響知名度，李天生說，從總統、立委到縣市長，台中市長盧秀燕的小紅包最大方，紅包中有10元銅板。

李天生說，總統蔡英文、副總統賴清德聯名的紅包，「牛轉乾坤」的草書文字，加上生肖牛圖案，他認為氣勢排第一。行政院長蘇貞昌的紅包，兼具宣揚政績，列舉「民主耀國際」「拚台股新高」「經濟冠東亞」「攬台商破兆」「阻武漢肺炎」「守住非洲豬瘟」。

交通部長林佳龍的紅包，卡通造型賀年，並以「迎春樂行」為主軸；台中市長盧秀燕的紅包，「金牛旺財」的賀詞。

李天生說，多數紅包都附上「壹圓」硬幣，象徵「一元復始」金額不大表心意。市長盧秀燕最大方，在紅包中鑲有10元硬幣「十全十美」，預期將是民眾索取的第一目標。

李天生提醒，受疫情影響，今年政治人物取消現場發送紅包，都是送給宮廟、社區負責人、里長等處理，台中市長盧秀燕則決定開學日送給全市幼兒園9萬名幼童，民眾大排長龍領取紅包的熱鬧場景，今年不復見。