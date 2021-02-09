中捷綠線通車時間 林志盈：測試完成儘快上路

台中捷運綠線因為聯結器軸心斷裂而暫停試營運，對於中捷綠線是否可以在3月間恢復通車，台中捷運公司董事長林志盈今天表示，如果一切順利，當然樂觀。

林志盈指出，待所有測試都完成，以及川崎重工提出的條件，若能滿足未來營運及維修需求，經委員會審查通過確認安全無虞後，就能儘快決定通車時間，提供市民搭乘。

對於聯結器軸心斷裂修復情形，林志盈表示，目前18列電車都已完成新軸心更換，且均在主線上各跑300公里，這兩天開始做實際載重測試，利用沙包模擬滿載重量，今天會做滿500公里測試。整個測試過程，也利用監視攝影，同步錄下所有軸心左右、垂直運動狀況。

林志盈指出，過年期間日方會把所有分析做完，希望過完年將報告交給中市委員會做最後研判，完成所有測試，委員會若確認安全無虞，會再報市政府核准。過年期間，中捷公司沒有休息，每天會有兩輛車進行實際測試，讓所有月台門、電扶梯、通訊等保持完美狀態，以應變未來通車所需。

台北市副市長彭振聲今天到台中市視察中捷，林志盈上午出席市政會議接受聯訪時表示，目前中捷滿載測試過程進入最後階段，接著就是委員會審查，彭振聲今天是前來關心勉勵同仁的辛苦。