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武陵櫻花季疏運管制 入場量體溫戴口罩實聯制

中央社 / 台中9日電

武陵櫻花季2月開跑，公路總局2月12日至3月1日實施疏運管制，每天限制進場6000人次，1000名團體票、3200名散客須搭乘公共運輸才能上山，進入農場量體溫、戴口罩，實聯制登記。

武陵農場櫻花季即將開跑，每年均會湧入大量人車，台中市和平警分局副分局長蔡翊民日前上廣播宣導疏運措施，並呼籲民眾注意登山安全。

為避免民眾開車出遊塞在山上，交通部公路總局計畫在2月12日至3月1日實施疏運管制，每天限制進場人數6000人次，除1800名住宿遊客，其餘團體票1000名、散客3200名都須搭乘公共運輸大客車才能上山；基於防疫需求，武陵農場落實駕駛及搭乘遊覽車、公共運輸的民眾，量測體溫、全程佩戴口罩。

和平警分局指出，櫻花季期間，武陵農場周邊道路實施交通管制，台7線95K牛鬥橋（宜蘭縣轄）及台7甲線74K梨山路段，沿線及宣導點設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場。台7甲線與中124線（武陵路）路口，將由武陵農場派員實施全天候管制，無通行證車輛一律禁止進入。

武陵農場副場長胡發韜表示，因應武漢肺炎防疫措施，進入農場者均須量測體溫、配戴口罩，也在國民賓館入口架設紅外線檢測儀，民眾若體溫過高禁止進入，取餐均須配戴口罩。

因疫情衝擊無法出國，民眾轉向山區旅遊，山區迷途的搜救案件增多，和平警分局提醒，為維護登山安全，衡量自己的身體狀況，做好行程規劃並備妥登山裝備，要與有經驗的登山者結伴上山；如屬高山應有嚮導，切勿單身前往；天候不佳時，也請勿勉強入山。

武陵農場 櫻花季 口罩

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