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台中萬和宮配合防疫人流管制、小提燈大年初一發放

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮董事長蕭清杰拿著賀歲小提燈，向鄉親們拜早年。圖／萬和宮提供
萬和宮董事長蕭清杰拿著賀歲小提燈，向鄉親們拜早年。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮配合防疫，農曆春節期間，採取多項防疫措施。萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮配合防疫實施人流管制，均由龍門進，虎門出，入廟拜拜信眾請配合戴口罩、量體溫；配合市府取消元宵節歌仔戲演出，萬和宮元宵賀歲小提燈提早從大年初一，配合信眾安太歲、植福斗、安燈或添油香發給需要的鄉親。

蕭清杰說明，近20年來，萬和宮每年元宵節都會製作當年生肖的賀歲小提燈，贈送需要的鄉親，深受歡迎，也有信眾年年收集、珍藏。今年製作總計製作1萬盞小提燈，除比照往年，提供南屯區各里辦公處轉送，今年配合防疫，其餘提早從大年初一，贈送給萬和宮安太歲、植福斗、安燈或添油香的信眾，送完為止。

蕭清杰指出，今年的賀歲小提燈，有3種款式，金光閃閃，造型相當可愛，且洋溢年味，頗為討喜；象徵吉祥、平安、如意，也祝福家家戶戶招財進寶、犇向幸福、牛轉乾坤、吉祥如意。

元宵節 安太歲 口罩

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