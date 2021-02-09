父母過世、照顧困難 身心障礙機構院生過年難回家

明天就是農曆春節假期，除夕夜大多數人吃年夜飯團聚，但待在社福機構的少數院生回不了家，有的是因父母過世無法帶他們回家，有的因障礙嚴重家人照顧上有困難，為讓院生也能感受到過節氣氛，機構工作人員仍準備年菜與他們圍爐。

彰化市慈愛教養院今年約有20名院生留在機構吃年夜飯，工作人員將留守陪伴院生，今年依往例準備了年夜菜圍爐，有魚、雞肉、蝦和米糕等應景菜色，當晚也將有善心人士到場發紅包。

慈愛教養院長張明正說，身心障礙院生平時雖託付給機構照顧，但在過年期間家人大都會將他們接回家，能回家對院生來說是莫大的喜悅，也鼓勵家屬能與他們共享天倫。但有的院生父母年紀大了，甚至已不在了或者幾乎沒有聯繫，長期回不了家，即便有手足但各自有家庭，難安排回家，也有一些院生回家情緒不穩定或障礙較嚴重等，只能留在機構過年。

日間小型作業所也提供身心障礙者訓練學習的環境，過年期間暫停作業，彰化自閉症肯納家長協會理事長吳木鴻說，平時孩子到作業所，減輕家人照顧負擔，但過年期間作業所休息，家人與身心障礙孩子相處時間延長，難免有壓力，但家人的陪伴與支持對孩子來說仍是最重要。