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影／南投縣政府整頓道路垃圾 分隔島成花卉綠帶

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市中興路分隔島種上紅色的矮牽牛最近盛開，讓市區顯得喜氣洋洋。記者江良誠／攝影
南投市中興路分隔島種上紅色的矮牽牛最近盛開，讓市區顯得喜氣洋洋。記者江良誠／攝影

南投縣政府提升觀光形象，整頓南投市重要道路分隔島，取締駕駛人隨手丟寶特瓶、便當盒、菸蒂，更在人行道、分隔島種上15萬棵草花，經過養護整理後，最近花卉盛開，大紅色矮牽牛、金黃色的孔雀草，為春節增添熱鬧喜氣。

南投縣長林明溱說，南投縣重要道路常遭駕駛人亂丟垃圾，分隔島相當髒亂，許多遊客一下南投交流道，就看到分隔島被丟便當盒、寶特瓶、檳榔渣，對南投觀光印象打了折扣。這些到道路大多是公路總局養護，偏重硬體設施維護，對道路景觀較不重視，使的市容顯得單調、雜亂無章。

縣政府負起綠美化責任，去年起在南投市重要道路，包括中興路、華陽路、信義街、祖祠路、福岡路一段等進行綠美化示範計畫，在分隔島、人行道綠地、槽化島植栽美化，種下15萬株草花。

經過一段時間照顧，這些道路景不只消除髒亂、景觀更是煥然一新，大紅色的矮牽牛、金黃色的孔雀草以及海棠等花卉，讓道路變的繽紛亮麗。

立委許淑華說，林明溱縣長最近在全國縣市長民調獲得第五名，除了大型建設也注意到細節，整頓道路環境就讓用路人感受一新，可見縣府施政對於大型建設和小細節都一樣用心，亮麗的花卉也有助於駕駛人提振精神，減少事故發生。

林明溱說，分隔島植栽美化改善市容景觀成效很好，縣府將擴大執行範圍，南投也是花卉和景觀樹木重要產地，推動道路綠美化，還可支持南投花卉產業，提供縣民和遊客更好的生活旅遊環境。

南投市中興路分隔島種上紅色的矮牽牛最近盛開，讓市區顯得喜氣洋洋。記者江良誠／攝影
南投市中興路分隔島種上紅色的矮牽牛最近盛開，讓市區顯得喜氣洋洋。記者江良誠／攝影

人行道 綠美化 林明溱

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