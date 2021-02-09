影／南投縣政府整頓道路垃圾 分隔島成花卉綠帶

南投縣政府提升觀光形象，整頓南投市重要道路分隔島，取締駕駛人隨手丟寶特瓶、便當盒、菸蒂，更在人行道、分隔島種上15萬棵草花，經過養護整理後，最近花卉盛開，大紅色矮牽牛、金黃色的孔雀草，為春節增添熱鬧喜氣。

南投縣長林明溱說，南投縣重要道路常遭駕駛人亂丟垃圾，分隔島相當髒亂，許多遊客一下南投交流道，就看到分隔島被丟便當盒、寶特瓶、檳榔渣，對南投觀光印象打了折扣。這些到道路大多是公路總局養護，偏重硬體設施維護，對道路景觀較不重視，使的市容顯得單調、雜亂無章。

縣政府負起綠美化責任，去年起在南投市重要道路，包括中興路、華陽路、信義街、祖祠路、福岡路一段等進行綠美化示範計畫，在分隔島、人行道綠地、槽化島植栽美化，種下15萬株草花。

經過一段時間照顧，這些道路景不只消除髒亂、景觀更是煥然一新，大紅色的矮牽牛、金黃色的孔雀草以及海棠等花卉，讓道路變的繽紛亮麗。

立委許淑華說，林明溱縣長最近在全國縣市長民調獲得第五名，除了大型建設也注意到細節，整頓道路環境就讓用路人感受一新，可見縣府施政對於大型建設和小細節都一樣用心，亮麗的花卉也有助於駕駛人提振精神，減少事故發生。