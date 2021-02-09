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疫情新春活動少 首長加碼福袋紅包金額炒熱年節氣氛

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠代表鎮公所，要送出168元福袋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠代表鎮公所，要送出168元福袋。記者簡慧珍／攝影

疫情緊繃，新春活動減少，地方首長的小紅包金額不變甚至加碼，彰化縣溪湖鎮公所牛年福袋每個5元，增加大年初一前十名的福袋168元，但元宵燈會延後，視疫情改找其它黃道吉日舉辦。

溪湖鎮長黃瑞珠今天到鎮內信仰中心福安宮祈福，並表示，大年初一上午8點到9點將在永安宮、9點30分到10點30分在福安宮，今年新增168元福袋，分別送給兩個地點的前十名民眾，5元牛年福袋限量發送，送完為止。

疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心強烈建議停辦大型聚會活動，溪湖鎮公所延後原本預定20日舉辦的元宵燈會，已經備好的禮品留待日後辦活動時使用。

員林市公所去年只送金幣1萬枚，今年加碼送5元小紅包。市長游振雄說，今年各地活動變少，員林市第一次舉辦新春燈會可能很多遊客造訪，他和市公所團隊想出送小紅包，限量1萬份，金幣約4000個。

游振雄表示，小紅包和金幣都有紀念價值，但小紅包現金5元，金幣造價每個約40元，比小紅包「值錢」，到員林市賞燈旅遊打卡上傳，不但可獲贈限量小紅包或金幣，也能拿到限量2萬個紀念版口罩。

埔心鄉公所一連四年送5元小紅包，鄉長張乘瑜說，前五年鄉公所送一元復始小紅包，覺得各地都送一元小紅包沒特色，他就任的第二年改送5元小紅包，取其閩南語諧音「有緣」及五福臨門的吉祥寓意，今年小紅包的牛頭圖案是埔心鄉地圖，除了吉祥也有地方文化特色。

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