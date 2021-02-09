台中元宵限量小提燈 里辦公處即日起發放

中台灣元宵燈會因疫情取消，但小提燈照常發放。台中市長盧秀燕今天表示，牛年小提燈很有創意，還戴上粉紅色口罩，民眾即日起可到各里辦公處領取。

盧秀燕今天在市政會議中秀出牛年小提燈，她表示，小提燈很細緻，尤其戴上口罩特別可愛，往年小提燈都在元宵燈會時發放，今年受疫情影響不辦燈會，特別透過區里系統發放小提燈。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，小提燈以桃紅色系加紅色新衣，增添年味喜慶，手提把以牛奶瓶為型，搭配喜慶感濃厚的金色牛角、鈴鐺、錢幣等，並帶出台中特色美食太陽餅、珍珠奶茶等元素，更戴上粉紅色口罩，展現過年喜氣。

林筱淇指出，由於小提燈數量有限，民眾即日起可到各里辦公處領取，每人限領1個，領完為止，也提醒民眾領取提燈時，務必配合防疫措施，戴口罩、保持社交安全距離等。

此外，因應國內疫情升溫，盧秀燕取消春節發放小紅包行程，她在市政會議中宣布，以防疫為優先，避免人潮群聚，將小紅包調整於開學第一天送給各幼兒園小朋友，開心迎接開學日。

今年市長小紅包為圓滾滾金牛造型，印有燙金文字「犇向幸福」。盧秀燕表示，配合中央流行疫情指揮中心規定，年節走春及慶典活動均取消，剛好小紅包印製數量約符合全市幼兒園所數量，因此決定在開學第一天， 讓全市幼兒園小朋友都可以拿到市長小紅包，祝福小朋友平安健康。