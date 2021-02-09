中捷綠線列車載重測試 春節後提交中市府報告

台中捷運綠線列車展開載重測試，台北市副市長彭振聲今天前往視察，他表示，今天列車測試如果沒有問題，春節後會將測試報告提交給台中市政府審查，通車時間由台中市政府決定。

台中捷運公司表示，捷運綠線全車隊已完成新軸心安裝及正線運轉測試，昨天起擇一列車裝載1080包、每包30公斤重的沙包，合計32.4公噸，模擬滿載536人（平均每人60公斤）進行載重測試。

列車會先在全線最陡的路段松竹站至四維國小站，來回進行上下坡及煞車測試，由於測試作業順利，原訂春節後才開始的全線500公里持續運轉測試，則提前進行，今天即可完成。

彭振聲今天在台北市政府捷運工程局人員陪同下，前往台中捷運綠線高鐵台中站聆聽簡報，並搭乘列車視察測試狀況。

彭振聲接受媒體聯訪時表示，今天是最後階段的測試，列車聯結器調查斷裂的原因，重新設計、材料測試都沒問題後，今天進行實測，透過攝影機同步與日本原廠川崎重工公司連線，共同去看目前的設計有沒有問題。

彭振聲說，台北市長柯文哲指示，春節前就應該要完成測試，今天列車在全載重之下，測試如果沒有問題，春節後會將所有測試報告與測試過程，交由台中市政府的審查委員會審查，通車時間由台中市政府決定。