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市長牛寶小紅包萌翻 盧秀燕：開學日發送幼兒園9萬兒童
因疫情避免群聚，台中市政府取消今年市長春節發送小紅包活動所有行程，市長盧秀燕今天在市政會議上宣布，開學第一天將把做好的小紅包送各幼兒園小朋友，約9萬人，讓小朋友開心迎接開學日。
台中市長小紅包是圓滾滾金牛造型，印有燙金文字「犇向幸福」可愛吸睛。盧秀燕表示，今年配合中央流行疫情指揮中心規定，取消所有年節走春及慶典活動；小紅包印製數量約是全市幼兒園所幼童數，決定開學第一天發送給幼兒園小朋友，每人拿到市長小紅包，新的一年平安健康。
秘書處長顏迺倫表示，初估台中市幼兒園有764所，幼童約9萬人，已事先以各幼兒園為單位分區裝袋後，在農曆年後開學第一天，送到幼兒園小朋友手上，剩餘的小紅包則由區里系統協助發放。
秘書處指出，今年市長小紅包「犇向幸福」4字由地方稅務局副局長葉國居書寫，燙金字體氣勢豪放，祝福民眾「好運犇放、財運犇騰。」紅包造型由市府與東海大學產學合作，設計成圓滾滾的金牛造型，福氣討喜；打開卡片後可看見「金牛旺財、新年快樂」燙金市長祝賀詞，內有10元硬幣，意味「十全十美」「十分好運」，祝福大家福氣滿盈。
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