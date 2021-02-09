影／中捷通車進度？北市府：拚春節前完成500公里測試

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，今天進行全線500公里持續運轉測試，台北市府副市長彭振聲今天赴台中視察。彭振聲說，台北市長柯文哲指示要在春節前完成500公里持續運轉測試，預計年後將測試報告交由台中市審查委員會審議，通車時間由台中市政府決定。

彭振聲說，台中捷運電聯車已完成新軸心安裝，以及300公里測試，今天是最後階段500公里測試，也就是在全載重之下來回跑500公里測試，並回到維修場針對軸心狀態檢視，全程同步與廠商日本川崎重工連線，在完成全載重驗證確認後，預計在年後交由台中捷運公司接手，何時營運？交由台中市政府決定。

北捷局說明，對於廠商故障調查結果及改善方案，北捷局以審慎態度邀集專家學者成立「台中捷運綠線半永久式聯結器故障調查報告審查委員會」，由軸心強化、材料材質、組裝安裝及預防維修四大面向進行審查，召開20多次正式委員會議及分組會議嚴謹把關，調查報告將完整說明調查結果、改善方案及相關作業，報告完成後將於年後函送台中市政府，後續由台中市政府決定試營運及通車時程。

北市捷運局表示，全線500公里持續運轉測試為模擬載客模式，每一列車以平均配重32.4公噸沙包，替代536人滿載狀況，在主線跑車500公里進行驗證，並在車底及聯結器加裝監看及量測儀器，以紀錄聯結器動態數據，確保安全無虞；完成全載重驗證確認後，後續將交由台中捷運公司接手辦理後續作業。

捷運局強調，依強度值檢驗結果，已較原軸心提升約20%，且材料改採疲勞耐受性更高的鋼材，將可進一步加強聯結器的可靠度。每一列車聯結器安裝完成後都須在測試軌完成100公里測試及主線300公里測試，結果都符合標準。