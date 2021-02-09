綠川仁義綠橋通水斷面影響通洪 改善完工農曆年前通車

中市府水利局在辦理綠川水環境改善工程期間，發現綠川仁義綠橋及合作綠橋現況皆有梁底高程不足的問題，通水斷面不足恐影響綠川通洪能力，水利局向中央爭取5100餘萬元經費，於綠川水環境改善工程期間一併辦理2座橋梁改善工程，橋梁改善工程已完工，農曆年前開放通車。

水利局表示，綠川仁義綠橋依據2009年經濟部水利署第三河川局頒布「旱溪排水系統-柳川、土庫溪、下橋子頭、綠川及大智排水治理計畫」，其現況通水斷面不足恐影響綠川通洪能力，急需進行改建，向水利署爭取總預算2564萬元預算辦理改善，改善排水斷面達到10年重現期通水能力，計畫堤頂高採用計畫水位加出水高50公分為基準，並以25年重現期不溢堤為保護標準，另外考量降低汛期開挖風險及減少梁底抬高路面影響，採單跨不落墩的鋼板梁橋方案進行改善。

同時為減少施工界面整合影響，水利局亦配合「民權路至復興路」段辦理合作綠橋改善工程，由營建署補助2564萬元辦理改善，透過打除橋墩、抬升梁底及渠底浚深規劃打通瓶頸段，提高綠川兩旁防洪牆高度增加防洪標準，也提前在去年12月完工並通車，通洪斷面較原來增加近40%，大幅強化綠川排洪通能，讓民眾漫步於綠川，享受清淨舒適的安全水環境。

水利局表示，在工程開工前，就既有橋梁上附掛台電、自來水及寬頻等管線遷移進行多次協調，以及工程期間須全面封路影響進行地方溝通協調，工程期間為了加速工程進行，水利局也要求承包廠商同時辦理現場基樁及橋台施工等作業，並針對工區範圍與他標重疊部分，進行施工界面整合，降低重複施工的影響，在施工團隊積極趕工、里長協助溝通及在地民眾的配合下，橋梁皆已完成改善，農曆年前開放通車，放民眾有更舒適及安全的行車動線。