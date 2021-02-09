中捷春節運轉測試 北市副市長今來台中盯北捷

台中捷運綠線車廂昨日起展開載重測試，春節期間將執行列車運轉測試，以維持各項系統正常運作，台北市副市長彭振聲今前往台中了解車廂聯結器更換後情況，台北市捷運局表示，為模擬載客模式，每一列車以平均配重32.4公噸沙包，代替536人滿載狀況，在主線跑車500公里進行驗證，完成全載驗證後，後續將交由台中捷運公司接手辦理後續作業。

北捷局說明，台中捷運車廂聯結器軸心故障後，重新生產的升級軸心，分2批於今年1月1日及1月10日運抵台中北屯機廠，新軸心是由美商Wabtec於法國工廠生產，並經過一系列設計驗證及疲勞測試，確認可達到設計要求。

為了確保軸心品質無虞，運達台中北屯機廠後，北捷局也即刻與中捷公司分別於2批軸心各抽測1支送往在運抵後該局立即會同中捷公司分別於兩批軸心各抽測1支送往SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）及金屬工業研究發展中心，進行軸心抗拉強度、降伏強度及硬度等驗證。

北市長彭振聲今前往台中了解車廂電聯車聯結器更換後驗證情況，北捷局為了載客模式，每列車廂以平均配重32.4公噸沙包，替代536人滿載狀況，在主線跑車500公里進行驗證，並在車底及聯結器加裝監看及量測儀器，以便記錄連結器動態數據，確保安全無疑。

驗證結果顯示，軸心化學成分及各項機械性質均符合標準，可提供更換使用，捷運局強調，依照強度值檢驗結果，已較原軸心提升約百分之二十，且材料改採疲勞耐受性更高的鋼材，將可進一步加強聯結器可靠度，每一列車聯結器安裝完成後，皆須在測試軌完成100公里測試及主線300公里測試，驗證結果也均符合標準。

北捷局表示，依照日商川崎重工調查電聯車故障發生原因，主因事在聯結器錨固座箱體出現非預期的摩擦力，牽引裝置無法在垂直方向平順的運動導致應力集中，造成軸心斷裂，但該機械性質不足對軸心的性能影響不大。