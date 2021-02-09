春節連假到台中車站 中警教訣竅順暢通行

農曆春節假期即將到來，台中市第三警分局轄內有台中火車站、台中轉運站等交通樞紐，另有建國市場、民富市場、樂成宮、南天宮及大魯閣新時代購物廣場，三分局在春節前即開始編排警力、義交全力協助交通疏導及引導民眾前往停車場方向。

第三警分局表示，此次春節假期從明天開始放假，預期今天即會湧現大批返鄉人潮。由於近期國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，民眾搭乘大眾運輸工具務必戴妥口罩、避免飲食並減少交談，保護自己及心愛的家人，返鄉團圓安心過節。

第三警分局表示，因應農曆春節假期，針對重點時段及路段，從即日起妥善規劃交通崗及交通疏導勤務，並貼心提供春節疏運小撇步：

一、接送親友的民眾：旅客臨時下車均得由大智北路駛入大智北一街的臨停下客區，若等待親友期間較長，可善加利用地下停車場前30分鐘免費停車的便民措施，切勿貪圖方便違規上、下乘客或並排停車，造成交通阻滯。

二、自行開車的民眾：可由新民街(站前)或大智北一街(東站)兩處出入口，進出台中車站附屬地下室內停車場(汽車214格，機車1042格)。

從建國路往北的車輛，可於建國路右轉成功路，由新民街進入地下停車場；自復興路三段往東(自台中路往大魯閣新時代購物中心方向)的車輛，於大智北路左轉後，至大智北一街左轉，由大智北一街進入地下停車場。

另台中火車站周邊尚有台中轉運站2樓汽車停車場(138格)、日月亭汽機車平面停車場(汽車80格，機車800格)及大智機車停車場(93格)，請民眾多加利用。

三、轉乘公車的民眾：台中火車站(西站)1樓設有A、B、C、D月台轉運中心，請民眾搭配公車路線導覽圖善加利用；另提醒民眾，自2月1日起「台中車站(復興路)」東側的站位將調整至iBike「台中火車站(復興路)」前，縮短民眾轉乘台鐵的步行距離，搭乘18、51、280、286、850號公車的民眾請多加注意。

四、轉乘計程車的民眾：台中車站附近共有3處計程車排班區可供民眾轉乘，欲往東區、南區、大里區、太平區及霧峰區的民眾可於大智北一街(火車站東站)轉乘；另往中區、西區、北區、北屯區及其它地區的民眾可於台中轉運中心(火車站西站)轉乘；及新時代購物中心已改至大勇街鄰新時代側。

五、行人：進出火車站可行走於復興路四段騎樓、人行道及149巷標線型人行道(全家便利商店旁)，避免走入車輛行進動線。