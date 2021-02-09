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迎牛年！奧萬大除夕休園維護 小年夜不開放住宿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣奧萬大國家森林遊樂區在春節期間更正值櫻花盛放高峰期。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區在春節期間更正值櫻花盛放高峰期。圖／南投林管處提供

農曆年節將屆，為提高春節旅遊品質，南投縣奧萬大國家森林遊樂區將在除夕（11日）休園1天，進行園區清潔維護工作，明天的小年夜無提供住宿服務，大年初一（12日）上午8時正式開園，歡迎民眾來奧萬大走春賞櫻及觀鳥。

林務局南投林區管理處指出，奧萬大園區位居中海拔，山林生態資源豐沛，不僅有蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱，園區內因擁有瀑布，負離子量搭配林間活氧、芬多精，非常適合踏青健行，春節期間更正好是櫻花盛放高峰期。

今年初寒流接力來襲，且水氣充足，奧萬大緋寒櫻（山櫻花）結苞累累，盛期可待，之後再由八重櫻、霧社櫻接續盛放，因此從現在至3月份都會是園區欣賞櫻花的最佳時機，且近期入園遊客人潮不像賞楓季節擁擠，更能愜意遊憩。

而為維護奧萬大國家森林遊樂區的遊憩品質，南投林管處將在除夕休園清潔維護，南投林管處表示，因應除夕當天休園，10日的小年夜因此未提供住宿服務，直至大年初一上午8時才開園，春節期間不休園陪民眾過新年。

南投林管處表示，春遊奧萬大賞櫻踏青正是時候，民眾不妨把握春節連假及寒假安排到奧萬大旅遊，體驗不同的森活假期，相關旅遊和住宿即時資訊可上http://awdonline.forest.gov.tw/，或至臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁查詢。

南投縣奧萬大國家森林遊樂區在春節期間更正值櫻花盛放高峰期。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區在春節期間更正值櫻花盛放高峰期。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區在春節期間更正值櫻花盛放高峰期。圖／南投林管處提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區在春節期間更正值櫻花盛放高峰期。圖／南投林管處提供

奧萬大 春節 賞櫻

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