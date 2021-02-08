街頭推銷美容消費糾紛多 中市議員謝志忠拍影片提醒

美容消費糾紛多，台中市議員謝志忠、豐原好康聯盟版主蘇玥潔、妍芸舞集、正義市民們合作拍攝「微電影」，今天向民眾宣導業者手法及自保方式，台中市主任消保官康馨壬說，如果是訪問交易行為，消費者可在7天內要求業者解除契約，但需保留商品完整。

台中市議員謝志忠表今天指出，據消保會統計，近5年來台中市美容消費糾紛超過1200件，去年就有328件，其中對初出社會懵懂的學生、青少年更佔多數；無良業者透過網路交友APP、路邊拉人做小額體驗的方式引誘，在美容過程中大量拆封昂貴保養品，再讓消費者簽下分期合約，許多受害者往往事後接到電話，才知當時被融資數萬至數十萬，要求退款時業者卻以產品已拆封規避法規遊走灰色地帶，讓消費者難以脫債苦不堪言。

謝志忠表示，無良業者，遊走法律邊緣，用「半哄半騙半強迫」的方式，專找初入社會的單純年輕人，體驗後利用高金額分期、甚至聯手北部資融公司撇清退款責任，數年來處理眾多案件，今年數量更創下新高!

創立20萬臉書社團的豐原好康版主蘇玥潔表示，自己的親戚也遇害，更有許多十多位豐原年輕子弟向他訴苦，其中不乏弱勢家庭、單親媽媽等，最高還多達40萬，令她痛心疾首，決心站出來痛斥惡劣業者。

受害者A小姐表示，當初逛街被業務拉手塗抹乳液，多人包圍拉她至專櫃，為了脫離糾纏本打算消費小額，不料對方拿到她的信用卡後，竟在未未告知刷卡金下擅自高額分期，事後才驚覺被蒙騙尋求議員協助。

謝志忠、豐原好康版主蘇玥潔、妍芸舞集、正義市民們共同呼籲，簽名前一定要謹慎考慮，如果不需要請「勇敢拒絕、說不就不、說離開就離開！」，若已簽約，一定要把握黃金7天提出異議，善用行政院消費者保護委員會、寄存證信函自保。

主任消保官康馨壬表示，許多業務員訪問交易對象都會找年輕人或學生，認為學生比較不會強硬拒絕，她建議消費者，想買什麼自己決定，不要不好意思，不想買就不要買，大膽表明，因為最後要付錢的是自己。

遇到強迫推銷很困擾，司法院在Line官版提醒大家，強迫推銷行為有觸法問題；台中市主任消保官康馨壬說，每年都有很多件這種訪問交易糾紛申訴，這是一種推銷行為，消費者應了解自己的權益，各縣市政府都設有消費者服務中心可申訴洽詢。

司法院提到強迫推銷可能觸法問題，依社會秩序維護法第68第3款，強買、強賣物品或強索財務者，可以處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰；提醒若對方的行為已經逾越了合理的銷售手段，有強迫購買的情形，可以適時尋求警察機關的協助。

而刑法第304條規定，以強暴、脅迫他人做無義務的事情，或是妨害他人行使其權利的話，構成刑法的強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金；如果對方的強迫推銷，已達「強暴、脅迫」的程度，例如拉住你的手、擋住你不讓你離開，或是用言語脅迫「不買就給你好看」，有可能構成刑事犯罪。

另有消費者保護法規範，如果買了在路上被攔路推銷的產品，依消費者保護法第2條規定，這類交易被稱作訪問交易 ，即企業經營者未經邀約而與消費者在其住居所、工作場所、公共場所或其他場所所訂立之契約；此種交易與網購一樣，原則上都享有7天內無條件退貨的權利，消費者可以在期限內，與賣家解除契約、請求退款。