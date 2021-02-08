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中捷綠線展開載重測試 列車春節持續試運轉

中央社 / 台中8日電

台中捷運綠線列車今天起展開載重測試，春節期間另將執行列車運轉測試，以維持各項系統正常運作，至於恢復試營運時間，則待審查後報請市府決定。

中捷運公司今天表示，捷運綠線全車隊已完成新軸心安裝及正線運轉測試，今天起擇一列車裝載1080包、每包30公斤重的沙包，合計32.4公噸，模擬滿載536人（平均每人60公斤）進行載重測試。

列車會先在全線最陡的路段松竹站至四維國小站，來回進行上下坡及煞車測試，由於測試作業順利，原訂春節後才開始的全線500公里持續運轉測試，則提前在今天進行，明天即可完成。

中捷公司說明，車輛原廠川崎重工為確實了解新軸心垂直運動及水平運動是否平順，特別在聯結器加裝監視設備，即時傳輸聯結器運動影像，同時會將監測資料傳送至川崎日本公司進行分析。

另外，在捷運綠線暫停試營運期間，號誌、供電、機電等系統均須持續運作，車站所有設備包括月台門、電梯、電扶梯等每天也會時段性開啟，以確認系統正常、設備狀態良好。

中捷公司指出，為維持各項系統及設備正常，春節期間仍持續運作，將在2月11日至15日進行列車運轉測試，每日上午8時至下午7時安排兩列車來回行駛於北屯總站至高鐵台中站間，藉由列車上線實地測試各項系統運作情況，為通車營運做充分準備。

中捷公司重申，事故調查報告、改善方案及測試資料將送「台中市政府捷運故障審查委員會」審查，委員會確認安全無虞後，中捷公司才會報請中市府決定何時恢復試營運。

台中捷運 春節 中捷

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