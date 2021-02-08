彰化市評選彩繪燈籠 上千燈籠高掛廟宇祈福一整年

彰化市公所迎接建縣300年，舉辦「全民彩繪祈福燈籠」，吸引2千多人參加，經評選出200名優選，作品選掛在關帝廟內，祈福一年，未入選者，燈籠作品也分別懸掛於元清觀、南瑤宮、開化寺、慶安宮、威惠宮等處，民眾提前感受到濃濃年味。

彰化市公所邀請100多位彩繪祈福燈籠獲入選作者今天到關帝廟內，一起欣賞彩繪燈籠，彰化市長林世賢市長指出，彩繪燈籠是重要的傳統民俗活動，也象徵迎向光明的未來，能將自己彩繪的燈籠掛在廟宇中，就象徵祈福，這次有別以往以發奬金，首度舉辦全民祈福彩繪燈籠，不管作品有無入選，都會懸掛於彰化化市所屬寺廟內祈福一年，以期能身體健康、心想事成，入選者則另獲頒奬狀1張。