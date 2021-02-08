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綠美橋檢測載重無安全疑慮 南投縣府開放通行

中央社 / 南投縣8日電

南投市綠美橋因鋼索鬆弛、鋼板鏽蝕，南投市公所去年12月起封橋，居民抱怨不便，南投縣政府委外進一步檢測，20公噸靜載重下尚無安全疑慮，因此，縣府今天宣布立即開放通行。

民國87年竣工的綠美橋橫跨貓羅溪，有許多東山、軍功里民步行、騎單車、機車通行，宜蘭南方澳斷橋事件後，南投縣政府全面檢測吊索式橋梁，綠美橋列為「危橋」，南投市公所去年12月18日公告封橋，居民需改走一旁車流量較大的軍功橋，人車爭道引起民怨。

因此，南投縣政府委託專業單位進一步檢測，結果顯示，相當於50名行人及50輛機車同時在橋上的20公噸靜載重下，尚無安全疑慮，南投縣長林明溱今天宣布，立即解除封橋，維持過去限機車、行人通行，他會負起全部安全責任，也請工務處持續監測，確保橋梁安全。

林明溱說，綠美橋管理機關是南投市公所，南投縣政府是全縣橋梁法定主管機關，是否開放通行的決定，他願意一肩扛起，現在確定綠美橋供機車、行人通行安全無虞，所以解除封橋，但綠美橋鋼索老舊鏽蝕仍會積極修繕，將結合縣籍立法委員許淑華爭取中央補助經費，縣府也會持續每週一次監測綠美橋結構安全。

許淑華、南投市長宋懷琳等人今天與會，對於當初南投市公所決定封橋，如今縣政府要重新開放，宋懷琳一度與林明溱當場「互槓」，她說，身為市長，有保護人民安全的必要，既然縣長林明溱決定開放，市公所會遵照縣府指示辦理，但後續如何管理需要再討論。

縣府表示，根據工程顧問公司再次檢測資料，去年封橋至今，經每週一次「高程」監測，累計5次監測結果，橋面都無明顯變化，今年1月15日進一步實施20公噸靜態載重試驗，從5公噸、10公噸加重到20公噸，橋面尚在彈性範圍內，在此載重條件下，維持原來的開放行人、機車通行「尚無安全疑慮」，因此可依封閉前條件開放通車，但仍應限制大量人車同時通過。

林明溱 許淑華 單車

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