中市計程車全面消毒 盧秀燕：貼紙供乘客認明

因應春節走春人潮，台中市交通局今天起協助計程車全面消毒，市長盧秀燕還為完成消毒的計程車貼上貼紙，她說，供乘客認明搭乘更安心，市府也為司機準備7片口罩供使用。

交通局今天在文心拖吊場為計程車展開消毒作業，盧秀燕前往視察，並為完成消毒的計程車貼上「本車已消毒」的貼紙，供乘客認明搭乘。

盧秀燕表示，台中約有8500輛各式計程車，市府為協助計程車司機做好防疫工作，今、明兩日在文心拖吊場協助計程車大消毒，已完成消毒的車子將貼上印有「本車已消毒」的紫色貼紙，讓乘客安心搭乘。

盧秀燕指出，春節連假期間，交通局仍持續提供次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛，計程車駕駛可持執業登記證並自備空瓶，至交通局向1樓值班警衛免費索取。另外，市府配合春節連假，也為計程車司機準備7片口罩，車籍是台中市的司機，都可以向所屬車行、合作社免費領取口罩。

台中市計程車客運商業同業公會理事長邱秀美表示，往年春節期間，計程車業績預估可以增加3到4成，感謝市府進行計程車大消毒工作，而且台中相對安全，歡迎大家放心來台中遊玩。

黃姓計程車司機表示，平常車上都備有次氯酸水及酒精，乘客下車後就會在比較常觸摸的地方噴灑擦拭，且車隊要求每4至6小時就會進行一次全車性消毒，司機也都會自我量測體溫，保障自身及乘客健康。