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過年彰化旅遊夯 鹿港老街特色手寫春聯吸引遊客
彰化鹿港鎮每年過年吸引大批遊客，地方人士分析主要是鹿港廟宇多，又有傳統老街，年味濃，鹿港老街發展促進會今天邀請李秉圭、陳岸、謝金德、許崑杉等在地著名書法家及撰寫對聯高手，為家家戶戶準備具有特別與有內涵的春聯，為農曆春節暖身。
雄獅旅遊統計今年全台六大春節熱門目的地依序為彰化、花東、台南、宜蘭、南投、高雄，其中彰化鹿港是過年期間縣內最熱鬧的小鎮之一。
鹿港老街商圈為目前台灣保存清朝年間閩南式店屋較完整的歷史古蹟保存區，也是全台第一條全面保存台灣保存最完整的一條歷史古街社區，彰化縣鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟說，鹿港在過年期間最有年味，鹿港人重視書法的韻味、字體的美感，偏好張貼手寫春聯，整條街區家家戶戶街貼上書法名家手寫春聯，是全省街區少見的風貌，廟宇也有平安圓、點燈、祈福活動接二連三，許多民眾習慣來鹿港作為一年的開端。
過年期間家家戶戶的春聯對句，己成為鹿港老街特色之一，瑤林街及埔頭街約有90多間住戶貼上春聯，就像舉辦長期展示的春聯展，都以該戶居民的姓名、職業、家族特色等融入春聯內容當中，或以吉祥賀春文字作對句，像是知名糕餅店「鄭玉珍」以店名融入春聯，上下聯是「玉饌名家通美味」、「珍餑極品滿鄉情」；也有基督教家庭在春聯中展現自家信仰，這樣的場景吸引許多人過年期間專程到老街欣賞對聯。
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