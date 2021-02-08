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國4潭子系統交流道部分工程完成 環中東路明通行
為辦理國四豐潭段第 C715 標潭子系統交流道工程需求，施工單位2年前申請暫時封閉台中潭子環中東路自旱溪跨越橋至豐興路地下道進行橋梁施工，目前橋梁部分工程已經告一段落，施工單位積極趕辦環中東路復原作業。
立委楊瓊瓔今天和台中市議員賴朝國邀集高公局第二新建工程處及市府養工處、交通局等單位到場勘查，確認符合行車標準後，決定將在農曆年前，即明天下午二點提前開放通車，紓解春節期間車潮。
高公局第二新建工程處副處長卓高端表示，施工團隊盡最大的努力，在顧及品質及安全的前提下，全力趕工，達成立委和地方民眾農曆年前通車的目標，由於第 C715 標潭子系統交流道係沿既有台74高架道路拓寬興建，必須藉用環中東路橋下空間搭設施工架，為避免民眾誤入施工區域產生危險，施工單位提報交通維持計畫、規劃改道路線並暫時封閉自旱溪跨越橋至豐興路地下道之區段。
交維計畫有效期間原定二年前自民國108年1月28日實施封閉至110年3月底，當時楊瓊瓔任台中市副市長時建議考量春節連假民眾通行需求，延後至同年2月10日始實施封閉， 經施工單位努力，環中東路復原工作已近收尾，今天勘查後可達行車安全標準，預計明天下午二點恢復常態通行，提供民眾行車服務。
楊瓊瓔指出，深知地方居民和周邊學校家長及學生在工程期間的不便與損失，她說國四豐潭段第 C715 標潭子系統交流道工程，負責串接國四豐潭段主線與既有台74高架橋主線，未來完工通車後，台74線車流將可藉由新設潭子系統交流道， 銜接國四豐潭段往北轉西，銜接潭子、豐原、銜接既有國四高架橋，續往台中系統交流道轉接國道一號，或於中港系統交流道轉接國道三號，也可經由新設豐勢交流道，銜接台中市政府興辦之東豐快速道路，南來北往都便利。
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