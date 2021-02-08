擔心春節家人群聚 南投縣類流感特別門診不打烊

擔心農曆年節將近，家人群聚極易造成流感病毒的傳染，除呼籲尚未接種流感疫苗者，盡速攜帶健保卡，接種產生保護力，南投縣要求縣內各醫院在春節期間，每天開設類流感特別門診43診，其中以佑民醫院的14診最多。

南投縣衛生局指出，考量到連假期間人潮移動、家人團聚，都可能有流感傳染的隱憂，目前有衛福部立南投醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院及竹山秀傳醫院等5家醫院，春節期間均有開設類流感特別門診，但疫管科強調，南投自去年10月迄今，雖無流感併發重症病例。

衛生局表示，依據中央疾管署監測資料顯示，2021年1月17日至1月23日國內類流感門急診就診共3萬9656人次，較前一周上升5.6%，仍較前4個流感季同期為低；國內自去年10月迄今，累計1例流感併發重症病例，感染H3N2，尚無死亡病例。

衛生局呼籲民眾養成衛生好習慣，落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，倘有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離；如有類流感症狀，應就近就醫並在家中休息，以降低病毒傳播的風險，各醫院門診時間可至衛生局網站https://reurl.cc/g823AR查詢，民眾如有防疫相關問題可撥打衛生局防疫專線049-2220904。