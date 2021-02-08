影／南投綠美橋今強制解封 林明溱：出問題我來擔

南投縣南投市地標綠美橋去年5月恢復通車，去年12月檢測出鋼索鏽蝕鬆脫，市公所再度封橋至今，地方集結抗議交通不便，縣府今為此宣布解封，但市長宋懷琳則質疑安全性，兩邊互槓，縣長林明溱回無立即危險，「出問題我來擔」。

綠美橋橫跨貓羅溪，是東山、軍功里居民騎車及學生步行通往市區的慣行橋梁，前年進行景觀改造封閉工程，民眾改走軍功橋，與汽車爭道，好不容易，去年5月完工恢復通行，11月檢出鋼索鏽蝕鬆脫被列成危橋，年底又封橋，引發民怨。

南投市軍功、東山等里居民本月5日更集結在綠美橋前抗議，不滿該橋開放半年又封閉，而封橋後，長輩和學生得改走車流量大的軍功橋，相當危險，要求縣府、公所解決交通黑暗期問題，盡快恢復通行。

縣府針對地方訴求今召開記者會，縣長林明溱當場宣布解封開放通行，市長宋懷琳則質疑橋體安全性，兩邊互槓；宋表示，當初封橋是因監測顧問公司認定橋體鋼索鏽蝕、鋼牙滑脫等有嚴重安全性問題，無法理解重新開放，就怕安全出狀況。

林則表示，去年12月封橋後就委託同一家監測公司更詳細檢測橋體，每周辦理1次高程監測，透過比對監測，橋面無明顯變化，同時考量綠美橋僅開放機車和行人，經評估無立即性危險，而縣府是全縣橋梁管理單位，今決定強制解封。