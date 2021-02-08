天外天劇場所有權人無照強拆 中市府開罰勒令停工

台中市東區復興路「天外天劇場」所有權人向台中市政府申請拆除執照未通過卻擅自拆除，市府今天表示，已裁罰新台幣1萬元並勒令停止拆除，如擅自復工將依建築法移送法辦。

台中市都市發展局指出，「天外天劇場」從2014年開始多次進入文資審議，去年4月所有權人聘請包商工人與怪手進場拆除，遭文史團體阻止，文化部將天外天指定為暫訂古蹟；之後天外天所有權人向行政院提訴願，行政院於去年12月決定撤銷文化部原有行政處分，所有權人得依法處置該棟建築物。

都發局表示，「天外天劇場」部分所有權人日前向都發局申請拆除執照，經審核，因所有權人同意及書件資料不全，予以駁回退件，至今仍未補辦程序；但所有權人卻在無拆除執照下擅自拆除，市府日前已裁罰1萬元並勒令停止拆除。

都發局指出，但2月4日複查發現現場仍在施工，已立即制止並再次發文勒令停工，若有擅自復工且經制止不從者，將依建築法第93條移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

都發局表示，目前「天外天劇場」因未領有拆除執照，違法擅自拆除，導致建築物體傾頹，有鑑於今年高雄市舊有戲院外牆倒塌及北屯區圍牆倒塌意外，都發局要求劇場所有權人立即採取必要安全防護措施，以確保鄰近住戶及往來行人的公共安全。

都發局強調，建築物所有權人如欲拆除房屋，應依法向主管機關申請拆除執照後才可施工，擅自拆除將依法重罰並要求依規補辦拆除手續。