中市春節交通疏導公布 高鐵站設違規停車偵測

台中市政府警察局今天公布春節連假交通疏導管制措施，9日起將於各重點路段出動員警及義交加強疏導，而高鐵台中站也已設「違規停車偵測執法設備」，3月起正式執法取締。

春節7天連假從10日起，市警局交通大隊長陳松寅表示，交通疏導規劃首重國道1、3號各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主。將於各重點路段適時派遣員警及義交，加強指揮疏導，並從連續假期前1日起，機動調整路口號誌，以紓解車流。

陳松寅指出，9日至11日（除夕）中午將是返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中於國道系統與中本市聯絡道路間。大年初一至初五則以旅遊車潮為主，年初二回娘家將出現最大量，而假期的末2日15日及16日將出現假期結束北上車潮。

高鐵台中站是交通重要樞紐，為減少車輛違規停車導致交通壅塞情形，市警局已於高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規行為。2月是宣導期，預計在3月1日起正式執法取締。

市警局表示，這套設備利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客等違規行為，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。

市警局指出，依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處新台幣600元至1200元罰鍰，違規上、下客部分則可處900元至1800元罰鍰。同時於1樓計程車排班區域增設攝影機進行全時錄影，防止駕駛人有違規攬客的行為。