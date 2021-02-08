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讓乘客安心搭車 台中市計程車連兩天大消毒
為預防新冠肺炎疫情，讓民眾在春節期間能安心出遊，台中市今天展開兩天全市8千多輛計程車大消毒，市長盧秀燕上午親自視察消毒作業，同時表示還會提供駕駛們在過年期間7天的口罩用量，每天1片，做好預防作業。
對於已完成消毒的計程車，市府交通局特別印製了「本車已消毒」的紫色貼紙，讓乘客認明搭乘。盧秀燕也在視察過程中，和完成消毒的計程車駕駛共同把貼紙貼上計程車。
對於免費提供的口罩，只要是車籍為台中市之計程車駕駛，都可分別向所屬車行、合作社免費領取，個人車行駕駛則透過台中市6處計程車公(工)會或交通局領取，避免年節期間計程車駕駛忙於協助疏運，無暇購買口罩。
兩天的計程車大消毒是在文心南七路的文心拖吊場，對於沒辦法在這兩天趕往消毒的計程車，或想自己再加強，交通局也會提供次氯酸水給司機們自主消毒，有需要者可持計程車駕駛人執業登記證並自備空瓶到交通局一樓值班警衛室免費索取。
黃姓計程車駕駛說，受疫情影響，近日業績掉了約2至3成，希望藉由這樣的大消毒動作，讓乘客們了解其實大家是很用心做好消毒的，平日也都會在上下乘客之後，或至少3小時內自行消毒一次。
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