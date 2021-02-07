農機拖「長長泥巴」上路 網開罵釣出苦主：曾害人騎車滑倒斷腳

正值春耕期，今天有人po 了一張道路散落長長的泥土照在埤頭人大小事臉書，引發熱議，多位民眾回應自己和家人都曾因為這樣打滑摔得很慘，彰化縣環保局長江培根表示，縣府經常宣導農機不帶土上路，引免造成交通危險及環境汙染，去年環保局也開罰3件。

「這個會不會很離譜」民眾po照在埤頭人大小事臉書，引發民眾心有戚戚焉，網友熱議，有留言說「又開始了」、「超扯」、「機車過去肯定滑倒」，還有人說自己媽媽就是這樣被害到騎車滑倒斷腳，還有民眾分享說「自己阿公每次都會自己清乾淨」。

不過也有民眾說「為什麼以前放牛屎都沒人靠夭啦，看牛不起還吃牛排」，有人反諷說「農夫很辛苦」「要體諒一下啊」。

江培根表示，縣府經常宣導農機不帶土上路，其實農機到農田要再開上道路前，就應先清洗一下車輪，以免造成道路被大量泥土汙染，甚至造成交通危險，依照廢棄物清理法是可裁罰1200元到6000元罰鍰。