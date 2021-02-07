員林燈會緊鑼密鼓布置有人竟偷植栽 公所呼籲維護燈區
彰化縣員林市首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，而全市各區燈區也緊鑼密鼓佈置，繼先前傳出燈會裝置遭松鼠咬壞，又傳出鳳梨公園植栽苗也遭竊，員林市長游振雄也籲大家發揮公德心，才能有一個美麗的燈會。
游振雄最近在巡視公所燈籠天幕、三角公園福寧宮媽祖燈區、員榮醫院防疫燈區等，發現鳳梨公園的植栽苗竟遭竊，也在臉書呼籲大家要發揮公德心，全民來發揮監督的力量。
員林市公所文化觀光課長賴坤煌說，春節燈會目前已佈置約九成，許多民眾都趁假日提前到員林公園等地搶先拍照賞燈賞景，也希望大家一起維護這些公共設施，讓燈會美一整個春節。
今年主燈區在員林公園，燈會以金牛主軸設計，將搭配10座富涵員林意象的副燈，除了主燈區外，還有客家花布燈區、光影燈區等，除了福寧宮、興賢書院等各宮廟也參與燈會佈置。而員林公園內的鐵牛裝置藝術也非常好拍，已吸引許多家長帶著小朋友前去參觀。
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