員林燈會緊鑼密鼓布置有人竟偷植栽 公所呼籲維護燈區

彰化縣員林市首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，而全市各區燈區也緊鑼密鼓佈置，繼先前傳出燈會裝置遭松鼠咬壞，又傳出鳳梨公園植栽苗也遭竊，員林市長游振雄也籲大家發揮公德心，才能有一個美麗的燈會。

游振雄最近在巡視公所燈籠天幕、三角公園福寧宮媽祖燈區、員榮醫院防疫燈區等，發現鳳梨公園的植栽苗竟遭竊，也在臉書呼籲大家要發揮公德心，全民來發揮監督的力量。

員林市公所文化觀光課長賴坤煌說，春節燈會目前已佈置約九成，許多民眾都趁假日提前到員林公園等地搶先拍照賞燈賞景，也希望大家一起維護這些公共設施，讓燈會美一整個春節。