彰化員林福寧宮捐住警器 65歲以上長者先申請

彰化縣員林市福寧宮捐贈今天共捐贈二千個住宅用火災警報器給彰化縣消防局和員林市公所，今天捐贈儀式在福寧宮舉行，由彰化縣長王惠美代表接受並回贈感謝狀。消防局表示，去年員林就有2起火警案例就是住警器發揮作用，才讓住戶及早發現應變，人員因此平安無事。

王惠美表示，員林福寧宮的善行，有拋磚引玉之效，共捐給縣府1300個、員林市公所700個，也希望激發民眾與企業踴躍捐贈，也讓民眾更重視自家防火安全。

王惠美說，近兩年縣府針對第一線消防員編列1億2000多萬元消防救護器材費用，針對也編列3400多萬元汰舊換新義消的消防衣帽鞋及器材等，也編列800多萬元採購推廣住警器，目前分送弱勢家庭普及率達100%，普通家庭達56%，希望未來可達成100%。

此次捐贈的住警器將提供員林市65歲以上長者申請，未來將逐步開放一般民眾申請，符合資格的員林市民可攜帶身分證至鄰近消防隊申請，每戶以申請1顆為限。

員林市公所市長游振雄說，感謝福寧宮管理為員會秉持媽祖慈悲救世的精神，員林市約有4萬戶家庭，目前大約僅有2萬戶有裝設住警器，仍有2萬餘戶未裝設住警器，於過年後將再邀請熱心公益的個人與企業團體認購捐贈住警器。

福寧宮主任委員林献鐘說，福寧宮秉持媽祖精神，宮廟就是要從事公益活動，幫助社會弱勢團體，本次捐贈住警器是由多位志工建議，經管理委員會認同執行。也歡迎大家農曆過年到福寧宮點燈參拜。

消防局表示，裝住警器非裝1個就夠，分別應於家中寢室、廚房、樓梯間及走廊等處所等都應裝設，才能達到偵測警示效果。