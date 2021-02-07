快訊

從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

5連霸苗栗縣議員徐欽鴻今病逝 地方人士錯愕

彰化員林福寧宮捐住警器 65歲以上長者先申請

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市福寧宮捐贈今天捐贈1300個住宅用火災警報器給彰化縣消防局，捐贈儀式在福寧宮舉行，由彰化縣長王惠美代表接受並回贈感謝狀。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市福寧宮捐贈今天捐贈1300個住宅用火災警報器給彰化縣消防局，捐贈儀式在福寧宮舉行，由彰化縣長王惠美代表接受並回贈感謝狀。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市福寧宮捐贈今天共捐贈二千個住宅用火災警報器給彰化縣消防局和員林市公所，今天捐贈儀式在福寧宮舉行，由彰化縣長王惠美代表接受並回贈感謝狀。消防局表示，去年員林就有2起火警案例就是住警器發揮作用，才讓住戶及早發現應變，人員因此平安無事。

王惠美表示，員林福寧宮的善行，有拋磚引玉之效，共捐給縣府1300個、員林市公所700個，也希望激發民眾與企業踴躍捐贈，也讓民眾更重視自家防火安全。

王惠美說，近兩年縣府針對第一線消防員編列1億2000多萬元消防救護器材費用，針對也編列3400多萬元汰舊換新義消的消防衣帽鞋及器材等，也編列800多萬元採購推廣住警器，目前分送弱勢家庭普及率達100%，普通家庭達56%，希望未來可達成100%。

此次捐贈的住警器將提供員林市65歲以上長者申請，未來將逐步開放一般民眾申請，符合資格的員林市民可攜帶身分證至鄰近消防隊申請，每戶以申請1顆為限。

員林市公所市長游振雄說，感謝福寧宮管理為員會秉持媽祖慈悲救世的精神，員林市約有4萬戶家庭，目前大約僅有2萬戶有裝設住警器，仍有2萬餘戶未裝設住警器，於過年後將再邀請熱心公益的個人與企業團體認購捐贈住警器。

福寧宮主任委員林献鐘說，福寧宮秉持媽祖精神，宮廟就是要從事公益活動，幫助社會弱勢團體，本次捐贈住警器是由多位志工建議，經管理委員會認同執行。也歡迎大家農曆過年到福寧宮點燈參拜。

消防局表示，裝住警器非裝1個就夠，分別應於家中寢室、廚房、樓梯間及走廊等處所等都應裝設，才能達到偵測警示效果。

王惠美 弱勢家庭 消防員

相關新聞

谷關旅遊中繼站入關博物館今開幕 大人小孩都適合

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫，提供谷關遊客中心為示範點，由知名策展人陳宣...

台中圖書館新設除菌門 加碼購進萬冊電子書

為讓民眾可安心借書，台中市政府文化局全面提升圖書館防疫整備，全新購置「ＵＶＣ自動測溫除菌門」設有紫外線圖書除菌機，今年採...

彰化花壇顧家助貧22年不間斷 送香腸還保證不用萊豬

就是一份照顧弱勢者的初心，讓彰化縣議員顧黃水花及夫婿前花壇鄉長顧金土，帶領兒子現任花壇鄉長顧勝敏及女兒花壇鄉農會總幹事顧...

台中國光社區自製愛心年糕16年 里民揪團互助送暖

台中市南區國光社區發展協會今天上午在仁和路國光國小旁「綠色隧道」舉辦「捐購愛心年糕」活動，吸引民眾參加，包括市議員邱素貞...

台中5年集中燒1.5萬噸紙錢冠全國 市府：心意足防空汙

台中市政府從2012年起推動「紙錢集中燒」政策，鼓勵市民將紙錢交給各區清潔隊免費清運，載送至設有空汙防制設備的焚化爐集中...

彰化家扶年菜達標 3千多名弱勢童年夜飯有著落

彰化家扶中心在過年前為3千多名家扶兒募年菜，今年因逢新冠肺炎疫情衝擊，景氣影響下，偏遠鄉鎮募款一度掛零，地方民間團體得知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。