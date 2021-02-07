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佛心4人慨捐1100萬元 南投縣1次獲贈3輛救護車

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣消防局一次獲贈3輛救護車，將分配給南投市、魚池、水里3分隊服務。圖／南投縣政府提供
南投縣消防局一次獲贈3輛救護車，將分配給南投市、魚池、水里3分隊服務。圖／南投縣政府提供

南投縣轄廣闊多山，救護車損耗率大，在地兄弟檔陳耀唐和陳東卿、台北市琉璃光菩提樹住持釋禪度及弟子顏亦君獲知地方困境，捐3輛救護車並連同全套設備市價高達1100萬元，3車今將分配給南投市、魚池、水里3分隊護衛地方安全。

南投縣消防局指出，南投縣境多為偏鄉山地，但凡天災人禍、急難事故等狀況均仰賴消防人員出勤搶救，其中救護更是占勤務大宗，全縣每年救護車出勤次數逾2.2萬次，救護車損耗率大，但礙於縣庫有限，設備難每年更新，甚至難以汰舊。

世居南投市嘉和里的陳東卿因在南部事業有成，且積極關注消防事務，在高雄任義消大隊長的他得知家鄉救護設備困境，便偕其胞兄陳耀唐合捐救護車1輛；無獨有偶，台北市琉璃光菩提樹住持釋禪度及弟子顏亦君也發心各捐1輛救護車。

副縣長陳正昇說，陳氏兄弟知道家鄉資源缺乏，不吝出手協助，遠在台北的佛門子弟顏女士則有感於消防救護與安全息息相關，著眼偏鄉發心捐給南投1輛救護車，其師父釋禪度法師得知後，也慨然跟進加碼再捐贈1輛，4人善舉令人感念。

南投縣府前天在消防局舉行捐贈儀式，由陳副縣長代表接受陳氏兄弟檔及釋、顏2人所捐贈的3輛救護車，並回贈感謝狀及模型救護車、消防車紀念品，感謝4人善行，陳東卿則說，救護車能用來救命，很開心能回饋家鄉為消防救護貢獻。

南投縣消防局今表示，陳氏兄弟及釋、顏4人所捐贈的3輛救護車，連同設備市價高達1100萬元，其中「嘉和號」將投入南投91救護行列，另2部「琉璃光菩提樹號」則會派駐水里91及魚池91，更全面建構南投縣更完善的社會安全網。

南投縣陳氏兄弟（左起2人）合捐1輛救護車給南投縣消防局。圖／南投縣政府提供
南投縣陳氏兄弟（左起2人）合捐1輛救護車給南投縣消防局。圖／南投縣政府提供
南投縣消防局一次獲贈3輛救護車，將分配給南投市、魚池、水里3分隊服務。圖／南投縣政府提供
南投縣消防局一次獲贈3輛救護車，將分配給南投市、魚池、水里3分隊服務。圖／南投縣政府提供

救護車 偏鄉

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