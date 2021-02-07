新年特刊遭爆問題內容叢生 台中市府：推觀光市政可受考驗
台中市政府在過年前各區發送新年特刊，中市議員楊典忠說，他接到很多民眾反映特刊問題叢生：一版「109年我們做到了」裡面竟然混雜108年的開工活動；二版「燕子帶你暢遊清水」裡面四個景點介紹三個未完工，四版防疫有成竟然宣傳台灣燈會、台中購物節，殊不知近日才剛有外籍移工染疫，楊典忠認為，市政宣導立益良善，但是內容資料要力求正確，否則就會變成「大家來找碴」的遊戲。
台中市民政局今天說明如下：
一、為讓市民朋友了解台中市政府109到110年市府推動重大政策及建設，以及市府於各區持續推動的各項地方建設，特別彙編台中市政府新年特刊，讓市民朋友能透過文宣了解家鄉大小事，相關彙編資訊均向各局處進行確認，市府以嚴謹的態度向市民朋友報告，成果及數據均經得起考驗。
二、針對議員反映捷運警察隊正式掛牌及國三烏日交流道延伸分芬園查不到相關新聞，實質上捷運警察隊確實已於1月掛牌成立，而國三烏日交流道延伸芬園也於2月6日辦理通車啟用典禮。相關的彙編項目均依據各局處提報預訂行程呈現。
三、此外，有關彙編內容包含跨年度項目，係為表達市府重大建設及社福政策的延續推展，藉此向市民朋友預告工程進度；而防疫期間遞造多項佳績，更是展現市府在疫情期間，不忘推動市政前進，像是2020台灣燈會在防疫期間，不僅吸引1182萬人次觀賞並創造156億的觀光產值，而2020台中購物節更是吸金90億，引領台中市邁向幸福宜居城的願景。
四、至於各區暢遊版面除介紹相關美食景點外，並併同介紹各區已完成或預計推動的建設，以及市府在各地區注入活水的相關活動，讓市民朋友了解市府及公所團隊努力推行的各項地方亮點建設，並非單純美食景點介紹。
楊典忠表示，台中市政府在過農曆年前發送新年特刊，內容除了一篇市長祝福文外，還有109年我們做到了、燕子帶你暢遊各區、110年台中市重大行事曆、我們防疫有成締造佳績，楊典忠以清水特刊為例，市長介紹的四個景點，除了梧棲漁港外，清水國民運動中心、火車站跨站天橋根本還沒有開工，海洋生態館也還沒有開幕營運，請問要叫市民怎麼暢遊清水？
楊典忠說，民眾反應內容，「109年我們做到了」文章，有108年開工的綠美圖與會展中心，連108年恢復老人健保費也算是109年的扣打，而市長帶你暢遊府「未完成」的觀光景點，也是夠瞎，「110年行事曆」1月捷運警察隊正式掛牌成立與國三烏日交流道延伸芬園，根本查不到相關新聞，最後看到台灣燈會、台中購物節、以及無法辦跨年的中央公園都是防疫有成締造佳績。
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