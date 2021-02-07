新年特刊遭爆問題內容叢生 台中市府：推觀光市政可受考驗

台中市政府在過年前各區發送新年特刊，中市議員楊典忠說，他接到很多民眾反映特刊問題叢生：一版「109年我們做到了」裡面竟然混雜108年的開工活動；二版「燕子帶你暢遊清水」裡面四個景點介紹三個未完工，四版防疫有成竟然宣傳台灣燈會、台中購物節，殊不知近日才剛有外籍移工染疫，楊典忠認為，市政宣導立益良善，但是內容資料要力求正確，否則就會變成「大家來找碴」的遊戲。

台中市民政局今天說明如下：

二、針對議員反映捷運警察隊正式掛牌及國三烏日交流道延伸分芬園查不到相關新聞，實質上捷運警察隊確實已於1月掛牌成立，而國三烏日交流道延伸芬園也於2月6日辦理通車啟用典禮。相關的彙編項目均依據各局處提報預訂行程呈現。

三、此外，有關彙編內容包含跨年度項目，係為表達市府重大建設及社福政策的延續推展，藉此向市民朋友預告工程進度；而防疫期間遞造多項佳績，更是展現市府在疫情期間，不忘推動市政前進，像是2020台灣燈會在防疫期間，不僅吸引1182萬人次觀賞並創造156億的觀光產值，而2020台中購物節更是吸金90億，引領台中市邁向幸福宜居城的願景。

四、至於各區暢遊版面除介紹相關美食景點外，並併同介紹各區已完成或預計推動的建設，以及市府在各地區注入活水的相關活動，讓市民朋友了解市府及公所團隊努力推行的各項地方亮點建設，並非單純美食景點介紹。