抓到了！耕耘機爛泥沿路掉釀禍 彰化今年開罰第一件

農耕季節，彰化道路上常見農機具沿路留下的泥濘與土塊，容易造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，讓居民困擾，彰化縣府一再宣導，農業處、警察局及環保局組成聯合稽查小組，開始進行稽查輔導，依廢棄物清理法裁處1件。

彰化環保局指出，田間常見農耕機翻土、整地作業完畢，未將機具車體、輪胎清洗乾淨就上路，造成路面泥濘濕滑，可能導致機車騎士滑倒，影響交通安全甚至衍生民、刑事責任，以接駁移動農耕機具是最好的方式，可杜絕夾帶泥土汙染道路問題，若沒有接駁車輛，需自備水源或攜帶抽水馬達將農耕機具夾帶泥土清洗，並將被汙染路面積土移除。

農耕機邊開邊掉土堆行為，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上、6000元以下罰鍰，但時常因證據不足難以落實開罰；有代耕業者指出，農路本來就是農機具在行駛，騎士用路人本該小心行駛，也有業者建議農機出廠前應將水箱及清洗機等清洗設施列入出廠配備，若清洗作業方便，業者配合意願才高。

彰化縣府透過農業機械耕作服務協會、水稻育苗技術改良協進會、各鄉鎮市農會協助宣導，並請各公所透過村里辦公處、各種集會場合或廣播系統向農民加強宣導清理路面。

除了汙染路面會開罰，另依道路交通管理處罰條例第32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上的動力機械，未依規定請領臨時通行證，裁處所有人或駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，未攜帶臨時通行證者，裁處300元罰鍰，並禁止行駛。

環保局在農耕期間持續宣導並密集稽查取締雙管齊下，因稽查人力有限，民眾發現農耕機掉落土堆汙染行為，也能通報環保局。